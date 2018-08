El nou Baxi Manresa: quines peces té i quines li falten?

El Baxi Manresa de Joan Peñarroya començarà a caminar el proper dia 20 d´agost amb els reconeixements mèdics i les primeres sessions físiques. Seran cinc setmanes i mitja abans de l´inici de la lliga Endesa, el proper 27 o 28 de setembre a la pista del Movistar Estudiantes. Els bagencs poden arribar al primer dia del curs amb tota la feina feta a nivell de fitxatges, d´homes descartats i de configuració de la plantilla. Quan falten deu dies per a aquesta primera data, aquesta és la seva voluntat, per tal que el nou tècnic pugui treballar amb tots els efectius des del principi. Això no impedeix, però, que hi hagi tranquil·litat en la direcció esportiva ja que el temps juga al seu favor. Com s´ha repetit sovint, de vegades és millor esperar uns dies que els preus baixin que no pas córrer massa i pagar una quantitat massa elevada per un jugador de menys categoria.



Més del 80% de la feina



Perquè fent un repàs de la plantilla que ara mateix tindria el Baxi Manresa queda clar que s´ha fet molta feina des que es va ascendir contra el Melilla, el 12 de juny passat. S´ha cobert de la millor manera el maldecap que va suposar la marxa de Diego Ocampo al Barça B, quan semblava clar que l´entrenador gallec continuaria a la banqueta del Nou Congost. La fortuna va voler que Joan Peñarroya estigués lliure i acceptés l´oferta que li va fer la directiva presidida per Josep Sàez. Era una bona manera de començar.

A partir d´aquí, calia determinar les baixes. Va quedar clar que no continuarien homes cabdals com Lluís Costa i Jordi Trias, malgrat que tots dos han trigat a comunicar aquesta decisió del club. Tampoc no tenien lloc elements útils per ascendir, però segurament sense el nivell necessari que fa falta en la nova etapa a l´ACB. Són els casos de Noah Allen i d´Ashley Hamilton. I també calia donar minuts a jugadors amb futur però als quals jugar a l´elit potser, ara mateix, se´ls faria una missió massa difícil, com el base Dani Garcia, cedit al Levitec Osca de la LEB Or, i l´ala-pivot Álex Mazaira, que actuarà al Zornotza, de LEB Plata.



Cinc amb contracte



En aquesta tasca de determinar qui continuava, queden cinc jugadors amb contracte. En l´acte de presentació d´un llibre, tant el director esportiu, Román Montañez, com l´entrenador, Joan Peñarroya, van admetre que «més d´un d´aquests es quedarà a l´equip». Alguns casos són molt clars. El danès Iffe Lundberg té prou nivell per jugar a l´ACB i se n´espera molt en el debut; l´ala d´Àvila Álvaro Muñoz pot exercir d´especialista tirador i de bon recanvi de Pere Tomàs. A més, és un dels quatre jugadors de quota que té ara la plantilla i això permet molt marge de maniobra a l´hora de buscar el quatre i el cinc que falten; Guillem Jou també és jugador de formació. Va tenir una temporada complicada a la LEB Or per les lesions, però en un context d´especialista defensiu i d´aprofitar algunes virtuts, com un bon llançament des de les cantonades, en un equip que ha fitxat jugadors veterans, pot ser molt útil; Jakis Gintvainis és una altra aposta de club i serà el base suplent d´Alex Renfroe. A la segona categoria va ser irregular, amb uns turmells de mantega, però va demostrar que té possibilitat de creixement i es confia molt en les seves condicions; finalment, Jordan Sakho va millorar molt amb Ocampo, en el tram final de la lliga. Si té clar quin és el seu paper a la pista, pot ser molt valuós per la seva envergadura. També té capacitat per millorar ofensivament i és un dels jugadors de quota.



Cap aposta desconeguda



El que queda clar és que el nou Baxi vol jugar a cop segur. Els quatre fitxatges que s´han fet, Alex Renfroe, Ryan Toolson, Justin Doellman i Pere Tomàs, són jugadors amb experiència a l´ACB, els tres primers passen dels trenta anys d´edat i els dos últims ja havien vestit la camiseta vermella amb anterioritat, amb la qual cosa no caldrà període d´adaptació. Falten dos jugadors determinants. Segurament un serà un quatre amb capacitat d´anotació, però més fort físicament que Doell-man, i l´altre, un cinc que pugui marcar la diferència, com va passar amb Dejan Musli fa tres temporades. De fet, el serbi és l´objecte del desig d´una afició que va començar l´estiu il·lusionada amb els primers fitxatges. Caldrà veure si encara hi ha recursos per a ell o caldrà fer alguna aposta de futur.



L'1x1 dels jugadors del Baxi



Alex Renfroe - Base

El nord-americà és un dels fitxatges de l´any. Amb notable experiència a Europa, és més un anotador i un jugador físic que no pas un director de joc. Ajudarà a fer un pas endavant en defensa davant dels bases rivals. Caldrà veure com arriba després de no haver descansat.

Gabriel Iffe Lundberg - Escorta

El danès s´enfrontarà a la veritable prova del nou per saber si està capacitat per jugar a l´ACB, tal com va apuntar en l´any a la LEB Or. Els darrers dies ha penjat moltes imatges a Instagram amb frases motivadores, conscient que li arriba una gran oportunitat.

Guillem Jou - Escorta

El jugador de Llagostera, a part d´ocupar un dels quatre llocs requerits per a basquetbolistes de formació, pot ser útil en defensa. Ho va demostrar en partits a la LEB Or, tot i que aquí haurà d´augmentar les seves prestacions davant de rivals més capacitats.

Pere Tomàs - Ala

Ja va demostrar en la seva primera temporada la capacitat de multiusos per anotar, rebotar i assumir responsabilitats. Aquest any ha d´estar més acompanyat per una plantilla de més nivell que aquella que l´envoltava la temporada de l´últim descens.

Justin Doellman - Ala-pivot

Si li respon el físic, que l´ha castigat molt en la seva última etapa al Barça i en les seves aventures a Turquia i a Montenegro, ha de recordar el jugador que va entusiasmar al Congost la temporada 2011-12. Qualitat de sobra per ser un dels que tibin el carro.

Jordan Sakho - Pivot

Al final de la temporada passada va entendre molt bé el seu rol com a especialista defensiu, no exempt d´utilitat en atac en forma de rebots i d´anotació propera a la cistella. Ja sap què significa jugar a l´ACB i el canvi de categoria no l´ha d´agafar d´improvís.

Jakis Gintvainis - Base

El lituà va tenir una temporada complicada a la LEB Or per culpa de les continuades lesions de turmell però va demostrar un potencial interessant, sobretot gràcies al seu físic, a la millora en el tir i a la visió de joc, tot i que de vegades perd massa pilotes.

Ryan Toolson - Escorta

Als 33 anys, i amb experiència a la lliga a les files d´equips capdavanters com el Gran Canària i l´Unicaja, el nord-americà serà algú a qui mirar quan la pilota cremi. La seva capacitat de tir i d´anotació ha d´atraure l´atenció de moltes defenses i alliberar companys.

Álvaro Muñoz - Ala

Amb l´arribada de Toolson i Pere Tomàs segurament no serà un jugador tan important a nivell de minuts com ho era a la LEB Or, però té prou qualitat per trobar els seus moments. Han d´arribar, sobretot, en els llançaments oberts quan en tingui l´oportunitat.

Fitxatge que falta - Ala-pivot

Una de les dues contractacions que falten és la d´un ala-pivot. El titular la temporada anterior, Nacho Martín, ha abandonat el club bagenc i per tant faria falta algú amb un físic més potent que el seu o el de Justin Doellman.

Fitxatge que falta - Pivot

A causa de les característiques de Sakho, un jugador que destaca més per la seva defensa, el segon cinc de la plantilla ha de ser poderós físicament però també amb capacitat anotadora i amb qualitat ofensiva. Aquest ha de ser el center titular de l´equip.

Jugadors del planter de l´equip vinculat

Amb les cessions de Dani Garcia i d´Álex Mazaira, i la probable sortida d´Ahmed Khalaf, queden dos homes amb experiència al primer equip: el base David Òrrit, sobretot per l´absència inicial de Renfroe, i l´escorta Nil Brià, amb minuts la temporada passada.