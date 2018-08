Paula Fernández debuta en un gran triomf contra el Japó

La selecció estatal sub-20, que integra la fruitosenca Paula Fernández, va posar peu i mig als quarts de final del Mundial de França després de vènçer per la mínima el Japó en un partit en què la bagenca va gaudir dels seus primers minuts a la competició.

En el duel entre el combinat estatal i el japonès es preveia com el decisiu per decidir la selecció que ocuparia el primer lloc del grup. Un fet que encara no està decidit, especialment després de la golejada dels Estats Units contra el Paraguai per 6-0.

Les noies de Pedro López van començar el partit intentant dominar la possessió. Malgrat tot, el Japó va demostrar que no cediria fàcilment. En el minut 9, les japoneses van ser les primeres a avisar. Afortunadament, la portera Catalina Coll va salvar el combinat estatal.

La selecció no es va posar nerviosa i va saber esperar el seu moment. Així, en un córner des del cantó esquerre, va arribar el gol de Carmen Menayo, qui després d'una sèrie de rebots va enviar la pilota al fons de la xarxa.

La segona part va tenir un guió molt semblant a la primera. La igualtat era la tònica dominant amb una Espanya que va saber patir i esperar el seu moment. Les espanyoles van apoderar-se de la possessió, però les ocasions van ser repartides entre els dos equips. En el minut 80, Paula Fernández va gaudir dels seus primers minuts al Mundial i va contribuir al treball defensiu.

La victòria dels Estats Units davant el Paraguai deixa un panorama de tres seleccions per a dues places. Espanya és la millor situada amb sis punts i s'enfrontarà a les nord-americanes en la darrera jornada de la fase de grups. A les noies de López els val l'empat per passar com a primeres de grup. Això sí, una derrota les podria deixar eliminades, tenint en compte la més que probable victòria del Japó contra Paraguai.