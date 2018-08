El manresà Thierno Diallo ajuda l'equip espanyol a ser a la final de l'europeu

Thierno Diallo podrà competir en la final per equips de demà arxiu particular

L'equip masculí espanyol de gimnàstica artística, amb el manresà de l'Egiba Thierno Boubacar Diallo a les seves files, es va classificar ahir per a la final dels Campionats d'Europa per conjunts que va viure la primera jornada a Glasgow. Espanya va ser setena, la mateixa posició que van aconseguir les noies la setmana passada, després de la primera jornada, la que dona accés a la final dels vuit millors i també a les finals per aparells. El manresà va aportar les seves notes en tres dels sis aparells, el cavall amb arcs, la barra fixa i les paral·leles, la qual cosa va impulsar el combinat a participar en la final de demà.

Així, Espanya va sumar un total de 242,761 punts. Va superar el darrer dels conjunts classificats per a la final, Itàlia (241,128) i li van sobrar prop de tres punts i mig respecte d'Holanda, la primera que va quedar fora de la ronda decisiva de dissabte.



Regular en les notes



Diallo va intervenir en els tres aparells en què destaca més i va assolir notes semblants. Va començar amb el 12,466 aconseguit en les paral·leles en la tercera rotació de l'equip. Després, va obtenir la nota més baixa de les tres, un 12,366 en la barra. Finalment, en l'última rotació, va aconseguir el registre més alt, un 12,966 en el cavall amb arcs. No va competir ni en salt, ni en anelles, ni en terra.

Espanya es va basar en els punts de Néstor Abad, el seu home més complet, que va participar en tots els aparells, amb un 14,100 en paral·leles. Nicolau Mir va competir en cinc aparells, amb un 14,433 en salt, però cap dels dos no es va poder classificar per a la final del seu aparell, com tampoc Alberto Tallón, amb un 14,000 en anelles. L'èxit més important va ser el de Ray Zapata, que només va competir en salt i, sobretot, en el seu aparell, el terra, en què va obtenir un 14,533, la tercera millor nota de tots els participants, amb la qual cosa optarà a medalla. En terra, precisament, Espanya va fer la segona millor nota de tots els equips i la quarta en salt, però va fluixejar en cavall amb arcs i en barra fixa.La final del Campionat d'Europa per equips es disputarà demà, a partir de les dues del migdia, al SSE Hydro de Glasgow.