Bagà acollirà 850 participants en la cinquena edició del Trail del Moixeró

El poble de Bagà ja ho té tot a punt per al tret de sortida de la cinquena edició del Trail del Moixeró. Un total de 850 esportistes participaran en les quatre curses programades per al cap de setmana. La clàssica cursa de muntanya del Berguedà començarà avui, a partir de les cinc de la tarda, amb les curses XS per als més petits. La prova es divideix en categories mini benjamí, prebenjamí, benjamí, aleví i infantil, variables quant a recorregut i distància en funció de les edats. L'organització preveu la participació de 150 esportistes d'entre 4 i 14 anys. A la mateixa hora es disputarà la prova novedosa d'enguany, la VK Roca Tiraval. És una cursa vertical que, des del centre de Bagà, pujarà al cim de la Roca Tiraval (1.453 metres) salvant els 700 metres de desnivell positiu pel camí més directe i amb només 3,5 quilòmetres de recorregut.

En la jornada de demà es disputaran les altres dues curses: la XTrail, de 39 quilòmetres, i la Trail, de 17. La primera és la prova reina de l'esdeveniment i també la més exigent. Els esportistes participants s'enfrontaran a 2.500 metres de desnivell positiu en un circuit que resseguirà els 20 primers quilòmetres de la Ultra Pirineu (que se celebra també a Bagà a final de setembre), amb l'ascens al Niu d'Àliga i les penyes Altes del Moixeró, passant per la carena del Moixeró i el vertiginós i fresc descens pels Empedrats, per acabar amb una descansada baixada per la via del Nicolau. La cursa es posarà en marxa a partir de les vuit del matí.

D'altra banda, el també demà es disputarà l'altra prova, la Trail, de 17 km. En aquest cas, la cursa és menys exigent que la primera quant a distància però també pel que fa al desnivell, amb 1.000 metres. La sortida serà a les 9 del matí i els participants hauran de pujar fins al refugi de Rebost per la canal Mala, per baixar per l'ombra de la fageda de Millarès i tornar a Bagà pel bosquet i la via del Nicolau.



Bon entrenament per a l'UTMB

El Trail del Moixeró, organitzat pels Amics de l'Atletisme de Bagà i l'UEC Bagà, es disputa amb molta proximitat amb l'Ultra Trail del Mont Blanc, que se celebra a Chamonix el primer cap de setmana de setembre. Això converteix la prova baganesa en un excel·lent entrenament de qualitat per a aquells que han aconseguit dorsal per a la prova de més renom mundial. Per aquest motiu, el Trail del Moixeró sol tenir una bona nòmina de corredors d'elit a la seva línia de sortida. De fet, aquests no només cerquen un bon entrenament, sinó també millorar la seva puntuació ITRA, ja que la prova reina de 39 km atorga dos punts als corredors que finalitzen la prova, i la Trail de 17 km atorga un punt.