La banyolina Guerrero, a la final de 1.500, i dues medalles espanyoles més

La migfondista banyolina Esther Guerrero es va classificar ahir per a la final dels 1.500 metres després d'entrar per temps en les sèries disputades al matí. Guerrero és entrenada pel director tècnic de l'Avinent Manresa, Joan Lleonart, i va ser repescada deixant fora la seva companya d'equip Solange Pereira. Marta Pérez l'acompanyarà en la final de demà.

En l'avantpenúltima jornada dels Campionats d'Europa, la delegació espanyola va obtenir dues medalles de bronze més, a càrrec de la triplista Ana Peleteiro i del tanquista Orlando Ortega, que s'afegeixen a la plata de l'obstaculista Fernando Carro i al bronze de la marxadora Júlia Takács.

Pel que fa a Guerrero, va ser molt valenta en la primera sèrie dels 1.500 i va dur el ritme de la prova fins a la recta final, fidel al seu estil, però va ser superada per quatre atletes, liderades per la gran favorita, la britànica Laura Muir, i amb 4.10.14 va haver d'esperar a entrar per temps. Ho va aconseguir perquè el 4.10.63 de Pereira va ser insuficient per a la gallega. Demà correrà la final.



Dos podis estatals

A la tarda hi havia tres espanyols a les finals. La gallega Ana Peleteiro va ser tercera en triple salt a un sol centímetre de la plata. Va fer 14,44 metres en el darrer intent, a punt d'atrapar l'alemanya Kristin Gierisch, que va ser segona. L'or va recaure en la grega Paraskeví Papachristou, amb 14.60 metres.

En els 110 tanques, Ortega va sortir malament, com és habitual, fet que no li va permetre lluitar per l'or, aconseguit pel francès Pascal Martinot-Lagarde, que va fer el mateix temps que el rus Sergei Shubenkov (13.17). El cubà nacionalitzat espanyol només va poder aconseguir uns discrets 13.34.

No va poder fer podi Óscar Husillos en els 400 metres. Va ser sisè en una cursa guanyada pel britànic Matthew Hudson-Smith, que va superar els germans bessons belgues Kevin i Jonathan Borlée.



Una nova estrella

En la resta de la intensa jornada d'ahir, el jove noruec de 17 anys Jakob Ingebrigtsen va guanyar els 1.500 metres, en els quals també participaven els seus germans Henrik (quart) i Filip (dotzè). Va superar el polonès Lewandowski i el britànic Wightman. En els 400 tanques femenins, la suïssa Lea Sprunger va vèncer amb 54.33, com també ho va fer la ucraïnesa Natalia Prixtxepa, defensora del títol, en els 800 metres. La belga Nafissatou Thiam no va donar lloc a la sorpresa en l'heptatló i l'alemanya Christin Hussong es va imposar en la javelina.