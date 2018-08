El manresà Thierno Diallo empeny l'equip estatal al sisè lloc europeu a Glasgow

Amb només disset anys, el manresà Thierno Diallo ha experimentat, aquests dies a Glasgow, de les sensacions més dolces des que competeix en gimnàstica artística. I és que el gimnasta de l´Egiba, com va fer fa uns dies la bagenca Andrea Carmona, ha participat, amb la selecció estatal absoluta, al campionat d´Europa per equips. I ho ha fet amb una destacada aportació al conjunt que dirigeix Fernando Siscar, que finalment ha acabat en una meritòria sisena plaça, millorant una posició respecte a la fase prèvia.

Avui a la final, davant les grans potències continentals de la gimnàstica artística, Thierno Diallo ha estat a un nivell prou alt en els tres aparells en els que ha pres part, les paral·leles, el cavall amb arcs i la barra. La seva millor nota l'ha aconseguit en les paral·leles amb 13.533, essent la segona millor dels tres representants d´Espanya, només superat per Nicolau Mir amb 14.500); en el cavall amb arcs, Diallo ha sumat 12.866 punts superant els seus dos companys, Alberto Tallón (12.700) i Néstor Abad (10.066); i a la barra, 13.100, segona nota després de la de Néstor Abad (13.466).

En la competició per equips, cada selecció presenta cinc gimnastes i tres d´aquests han de competir en cadascun dels sis aparells: terra, cavall amb arcs, anelles, salt, paral·leles i barra.

A la classificació final, Rússia s'ha endut l´or amb 257.260 punts, seguida de Gran Bretanya amb 253.362 i de França amb 246.928. Espanya ha estat sisena amb 239.461, superant els equips de Turquia (239.361) i Itàlia (222.327). A títol individual,dos gimnastes russos han superat els quinze punts, i ambdós en paral·leles, David Belyavskiy (15.466) i Artur Dalaloyan (15.433). I també un britànic en el mateix aparell, Joe Fraser (15.233). El suís Oliver Hegi s'ha quedat amb quinze pelats, també en paral·leles.