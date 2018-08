«En el Mundial d'Are, a Suècia, vull ser en el top 20 en eslàlom»

Quim Salarich, de la Molina Club d'Esports (FCEH), de 24 anys, afronta amb molta il·lusió la nova temporada d'hivern 2018-19, en la qual persegueirà consolidar-se entre els millors esquiadors d'eslàlom (SL) a la Copa d'Europa, aconseguir sumar els seus primers punts de Copa del Món i fer un bon paper al Mundial d'Are (Suècia).



Comença un nou cicle olímpic, què espera d'aquests 4 anys fins als JJOO del 2022?

La meva intenció per al nou cicle olímpic és seguir creixent com a esportista per poder donar el millor de mi any rere any. Crec que estic treballant en la bona línia i els resultats arribaran.

Mirant cap enrere i tenint en compte la seva experiència, què creu que ha de millorar en la seva carrera esportiva per assolir el nivel més alt?

En el meu cas, considero que el tema de l'alimentació és una mancança. Soc molt feble de ment i soc d'engreixar fàcilment. Però els últims anys hi estem treballant i ja es noten les millores.

Quines són les seves principals motivacions per ser un esportista d'elit?

La meva motivació principal és que faig una cosa que em diverteix i m'agrada millorar cada dia.

Estem ja en plena pretemporada. Com han de ser els seus entrenaments fins a les primeres competicions?

Aquesta pretemporada estem tenint unes condicions molt bones i estem treballant molt bé. Fins avui hem entrenat a Sierra Nevada i als Alpes, i hem fet apnea a Grècia i també a Saas-Fee (Suïssa), on la RFEDI té la Casa Espanya

Quins són els seus objectius esportius generals de cara a la nova temporada?

Centraria els meus objectius esportius per a la temporada que ve en tres: consolidar-me entre els millors a la Copa d'Europa, guanyar els meus primers punts a la Copa del Món i fer un bon paper al Mundial absolut d'Are (Suècia).

Els Mundials d'aquest any condicionen els entrenaments? És més important la Copa del Món o els Mundials, ara mateix?

Entreno molt cada dia, ja sigui per competir en una prova FIS, una Copa d'Europa o un Mundial. Cada carrera és important a la seva manera, però és cert que dono més importància a la Copa del Món, on es recompensa la regularitat i el sacrifici, que a un Mundial, on t'ho jugues tot a una carta.

En els Mundials de Vail del 2015 va ser 30è i el 2017 a Saint Moritz, 15è. A Second Life, què tal un top 20 per al 2019? Ho veu factible?

Des de petit he sigut bastant ambiciós i m'agradaria seguir amb aquesta dinàmica, així que anirem a per aquest top 20.

Un desig a complir en la seva carrera esportiva per al 2019?

Només desitjo gaudir del que faig.

Quina és la seva estació preferida a Espanya i a l'estranger?

Sempre escombro cap a casa. La meva estació preferida a Espanya és la Molina, i a l'estranger, la de Vail (els Estats Units).

Què fa quan no entrena?

Dedico el temps a estudiar, practicar altres esports, passar l'estona amb la família i divertir-me amb els amics.