Nacho Martín s'acomiada de l'afició del Baxi Manresa

L'ala pivot val·lissoletà Nacho Martín va desvetllar ahir per Twitter, seguint el mateix sistema que havien utilitzat abans Jordi Trias i Lluís Costa, que no seguirà al Baxi Manresa la temporada vinent. La possibilitat que Martín, que va arribar al Congost el gener, continués encara es mantenia oberta, ja que a l'equip de Joan Peñarroya falten dues places interiors per cobrir. La piulada del jugador va ser al matí i, a la tarda, l'entitat va reaccionar emetent una nota d'agraïment a tots els jugadors que van aconseguir l'ascens a l'ACB, dos mesos menys dos dies després de guanyar el Melilla.

Per ordre cronològic, Martín va escriure «curt, però intens. Moltes gràcies al Bàsquet Manresa per aquests sis mesos en què he jugat per a vosaltres. Feliç per haver aconseguit l'objectiu de l'ascens. Molta sort! Pit i Congost (un dia de partit...)», en al·lusió a la cançó que es va fer popular durant els passats play-off.

A la tarda, el club va emetre una nota en què va agrair «públicament la feina feta per tots els jugadors de la plantilla que deixen el club després d'un any inoblidable». També va agrair la feina als «tècnics en una temporada transcendental per a la història del club». L'agraïment, a part de a Costa, Trias i Nacho Martín, també es va fer extensible a Noah Allen i Ashley Hamilton, que es van desvincular de l'equip després d'acabar la temporada».



A Saragossa es reforcen

Abans que Martín expliqués que no seguirà al Baxi, el lloc web Encestando va informar d'un possible interès del Tecnyconta Saragossa pel jugador. Segons aquesta informació, no és cert que el Bilbao, que ara és a la LEB Or, hagi fet cap oferta pel ja expivot del Bàsquet Manresa.

El Tecnyconta, precisament, va informar ahir d'un fitxatge de prestigi, la del base nord-americà amb passaport macedoni Bo McCalebb, que va ser al Gran Canària fa dues temporades. McCalebb té 32 anys i una gran experiència europea. En canvi, el conjunt de Porfi Fisac va donar la baixa a l'alemany Heiko Schaffartzik per motius físics.