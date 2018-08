El United de Mourinho arrenca amb més efectivitat que brillantor per vèncer el Leicester

El Manchester United va estrenar la Premier League amb una treballada victòria sobre el Leicester (2-1), en un partit que no va ser gens brillant per part del conjunt de José Mourinho, que es va haver d'esperar fins al final per confirmar el triomf.

Això que el partit va començar molt bé, amb unes mans del defensa visitant Amartey que va aprofitar Paul Pogba per anotar al minut 3. Però la primera part va ser de l'equip visitant de Claude Puel, que va posar a prova De Gea amb accions de Ndidi i Maddison.

A la represa, els locals van controlar més el joc, tot i que De Gea, novament, va haver d'evitar un gol en una nova rematada de Gray. Tot seguit, Lukaku, que havia sortit de suplent, va estar a punt de fer el segon gol, però Schmeichel ho va evitar. El porter danès, però, no va poder fer res davant d'una rematada afortunada de Luke Shaw al minut 82. Tot semblava sentenciat, però Vardy va aprofitar un rebuig en el pal per anotar el 2-1 al minut 92 i, ja en temps afegit, el porter Schmeichel va pujar a rematar un córner, però la pilota va anar a fora. Entre avui i demà els disputen la resta de partits de la primera jornada.