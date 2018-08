Jordi Simón té un mal dia a les llacunes de Neila i cau al lloc 51 de la Volta a Burgos

El ciclista navassenc Jordi Simón (Burgos BH) no va tenir un bon dia en la darrera etapa de la Volta a Burgos, celebrada ahir entre la localitat de Salas de los Infantes i el cim les llacunes de Neila, de catregoria especial. Simón va entrar en el lloc 77è, a 16.03 minuts del capdavanter, el colombià Iván Ramiro Sosa (Androni Giocattoli), que va invertir 3.26.37 hores per recórrer els 141 km de la cinquena etapa de la ronda burgalesa. La segona posició va ser per al també colombià Miguel Ángel López (Astana), i la tercera pera l'espanyol Sergio Pardilla (Caja Rural). El vencedor de la cinquena etapa, Sosa, també es va adjudicar la classificació general, la de la montanya i la dels joves.

En el cas de Jordi Simón, ahir va recular diverses posicions i va acabar la Volta a Burgos en el lloc 51, a 19.28 minuts del vencedor.