El Manresa no concreta les ocasions i obté una victòria curta davant el Tona

En el tercer partit de pretemporada, el Manresa de Piti Belmonte va continuar oferint moments de bon joc i exhibint possibilitats ofensives esperançadores, però també, el seu principal handicap va ser no concretar les ocasions de què va disposar. Per això, l'1 a 0 mínim davant un Tona nul en atac.

El joc dels blanc-i-vermells a l'inici de la primera part es va veure condicionat per la joventut de tres dels quatre migcampistes, que van facilitar el domini del mig del camp a l'equip osonenc, circumstància que no es va veure reflectida en la creació de perill per part dels de Dani Juvany. Tal com va succeir set dies enrere, el Manresa va transformar la seva primera ocasió. Manel Sala va rebre una pilota a l'exterior de l'àrea de penal, i veient el porter Genís mal col·locat a la seva porteria, va engaltar a gol sense pensar-hi dos cops. Una assistència de Montero, quatre minuts després, va propiciar una altra perillosa rematada de cap de Manel Sala. Ell mateix tindria una darrera opció, al minut 21, un servei de falta que la tanca va desviar a córner.

A l'inici del segon període, altra vegada, els locals van prémer l'accelerador ofensiu. En aquesta ocasió, el protagonisme va recaure en Marc Serra, que va trencar de forma reiterada l'entrellat defensiu del Tona com a interior esquerre. Una excel·lent assistència del mateix Serra, al minut 48, va facilitar una rematada de Manel Sala per sobre del travesser. Dos minuts després, una altra acció de Serra facilitava un xut de Caicedo, que Genís va aturar. En la seva tercera acció de mèrit, Serra va tornar a assistir Caicedo, que en excel·lent disposició va fer un llançament desviat. Florent, de cap, rematant un servei de falta de Manel Sala (min 2), va disposar de la darrera acció clara dels locals.