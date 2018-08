El nou Barça entra en joc a Tànger

Un renovat FC Barcelona i un Sevilla FC que viu un ajustadíssim calendari de partits oficials es disputaran avui el primer títol espanyol de la temporada, la Supercopa, que per primera vegada es jugarà a partit únic i a l'estranger, a l'estadi Ibn Battuta de Tànger (Marroc).

El partit, en el qual el Barça podria alçar la tretzena Supercopa de la seva història, serà també el primer partit oficial del futbol espanyol en què es farà ús del VAR. Un torneig ple de novetats que volen guanyar els homes d'Ernesto Valverde per tornar el trofeu a les seves vitrines, després de perdre'l l'any passat amb el Reial Madrid.

L'equip d'Ernesto Valverde, en aquesta ocasió, arriba a la cita després de completar una intensa pretemporada, en la qual no ha deixat males sensacions, encara que els resultats no l'han acompanyat. Sense els internacionals, Valverde va haver de recórrer als no habituals i a molts jugadors del filial, entre els quals van destacar el defensa Juan Miranda i el migcampista Riqui Puig.



Una de les coses que més ha preocupat al conjunt blaugrana de cara al partit d'avui és l'arribada del passaport portuguès de Philippe Coutinho. En competició oficial, el reglament no permet a un equip inscriure més de tres extracomunitaris. Malgrat tot, la federació va emetre un comunicat ahir al migdia en què no limitava el nombre d'extracomunitaris per al matx d'aquest vespre en tractar-se d'una competició de «caràcter no professional».

D'aquesta manera, els blaugrana no tindran maldecaps per deixar fora jugadors sense passaport europeu. Això sí, l'equip culer tindrà una absència molt sensible, la de Sergi Roberto. El migcampista arrossega una sanció de la temporada passada i no podrà jugar aquest vespre.

Amb tot, Valverde confeccionarà un onze en què barrejarà alguns internacionals poc rodats amb els homes que més minuts van acumular en la pretemporada. El tècnic extremeny ja va confirmar que s'enduria tots els jugadors disponibles.



El Sevilla arriba a la innovadora cita de Tànger enmig d'un esgotador programa, ja que serà el quart partit d'aquest nou exercici, en haver de disputar les prèvies classificatòries per a la fase de grups de la Lliga Europa.

El nou tècnic del Sevilla, Pablo Machín, en ple procés d'inculcar la seva idea i estil de joc i encara amb la plantilla en fase de transformació, va reconèixer que arriben al partit poc rodats per l'alçada del curs en la qual es troben.

El sorià va destacar també l'orgull i prestigi de jugar aquest tipus de partits i que, des que dijous va acabar el matx contra el Zalgiris, només pensa en recuperar jugadors i «competir davant un campió de gairebé tot».

Contra els lituans, Machín no va treure a l'equip inicial jugadors com Jesús Navas i els argentins Gabriel Mercado i Franco Vázquez, com tampoc Sergio Escudero, Pablo Sarabia, el danès Simon Kjaer, el colombià Luis Muriel o Roque Mesa. Machín viatjarà amb tota la plantilla a Tànger.

Aquestes rotacions indiquen que Machín posarà l'onze més competitiu possible, encara que és improbable que hi sigui el mig francès Steven Nzonzi, incorporat divendres als entrenaments. Qui tampoc, a priori, hi serà és el dar-rer fitxatge procedent del Milan, André Silva.

Sí que té més opcions Aleix Vidal, que contra el Zalgiris va jugar el partit complet en el seu retorn al Sevilla i que avui podria enfrontar-se a l'equip on ha estat les últimes campanyes i en el qual ha desenvolupat part de la present pretemporada.