La Pirinaica haurà de permutar els partits de nou equips fins a disposar de gespa

L´espai del nou camp annex a la barriada Mion ja deixa entreveure com serà el terreny de joc ARXIU PARTICIULAR

Un bon enrenou tindrà la Pirinaica en l'arrancada de la nova temporada 2018-19. Les obres d'instal·lació de la gespa artificial al camp de la barriada Mion, previstes, sembla, a partir de la primera setmana de setembre, faran que els equips de futbol 11 de l'entitat no puguin disputar els primers partits com a locals.

Per això, la Pirinaica té previst que els dos equips sèniors, el juvenil, dos cadets, dos infantils, el femení i fins i tot els veterans permutin els seus enfrontaments o, el que és el mateix, que juguin sempre a fora fins que puguin disposar de la nova instal·lació, a final del mes d'octubre o, a tot estirar, a principi de novembre. Això vol dir haver-se de posar en contacte amb els clubs rivals afectats i que aquests hi estiguin d'acord, ja que, és clar, la federació catalana no pot obligar a fer el canvi, tot i que sí que té previst intervenir en cas d'algun conflicte.

Per contra, els equips de futbol 7 (alevins, benjamins i prebenjamins) tenen la situació millor resolta, ja que l'Ajuntament està construint un annex en el lloc de l'aparcament del camp de la Mion (darrere una porteria) que servirà per entrenar i jugar partits oficials. En aquest sentit, el club vol mostrar el seu agraïment al tècnic de l'Ajuntament Santi Perramon per les seves gestions amb la finalitat d'accelerar l'obra davant l'imminent inici de la pretemporada (aquestes formacions també utilitzaran el pavelló i la pista del col·legi Puigberenguer).

Aquest espai, que tindrà una petita tanca, també servirà perquè s'entrenin alguns equips de futbol 11, tot i que a causa de les dimensions no podran disputar-hi partits (es podran utilitzar els vestidors del camp i els de l'escola). Els dos equips sèniors es prepararan majoritàriament a Callús, malgrat la despesa econòmica que això significa. Cal tenir en compte que el primer equip de la Pirinaica, amb grans aspiracions esportives a Tercera Catalana, comença la competició el cap de setmana del 2 i 3 de setembre, en tot cas previst inicialment a casa del Puigcerdà.

Els terminis previstos per al nou camp són d'un mes i mig per fer l'obra i de mig mes per a la instal·lació de la gespa artificial. Els desguassos del nou camp amb els generals ja estan fets.