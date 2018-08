La selecció espanyola es penja quatre medalles el penúltim dia a Berlín

L'extremeny Álvaro Martín i la granadina Maria Pérez es van penjar la medalla d'or en la prova dels 20 quilòmetres marxa dels europeus de Berlín. A més, en la prova masculina, el combinat estatal va fer doblet gràcies a la segona posició de Diego García.

Aquestes medalles no van ser les úniques de la jornada per al combinat espanyol d'atletisme. I és que l'equip del relleu 4x400 masculí, format per Óscar Husillos, Lucas Búa, Samuel García i Bruno Hortelano, va aconseguir el bronze de la prova.

Així, la penúltima jornada d'aquests europeus d'atletisme es va iniciar de manera immillorable per a la delegació espanyola. Amb tots els marxadors junts, els representants d'Espanya es van situar ben aviat en els seus respectius grups de davant. En la cursa femenina, Pérez va aconseguir una nova plusmarca nacional i un nou rècord dels campionats.

En la prova masculina, el jove Álvaro Martín va obtenir la seva primera gran medalla en l'àmbit internacional, després d'una cursa que va tenir sota control en tot moment. Al costat del rus Vasiliy Mizinov, el de Badajoz i el de Madrid es van destacar en el lideratge a falta d'uns cinc quilòmetres per al desenllaç de la cursa.

Pel que fa a la resta de finals de la sessió vespertina, en la dels 800 metres, l'atleta de Salamanca Álvaro de Arriba va ser setè. La prova la va guanyar el polonès Adam Kszczot, la plata va ser per al suec Andreas Kramer, i el bronze per al francès Pierre-Ambroise Bosse.

En la final dels 5.0000 metres, Adel Mechal es va retirar, mentre que els espanyols Antonio Abadia i Juan Pérez van ser 14è i 17è, respectivament. El noruec Jakob Ingebrigtsen va guanyar la prova.

L'altra final amb representació espanyola va ser la del salt de llargada, en què Juliet Itoya va ser desena. La local Malaika Mihambo va ser la vencedora per davant de Maryna Bekh i Shara Proctor.

En els 400 metres llisos femenins, la polonesa Justyna Swiety-Ersetic va guanyar l'or, mentre que la plata va ser per a Belibasáki i el bronze per a Lisanne de Witte.