El City supera l'Arsenal amb solvència i el Liverpool arrasa el West Ham

Bon inici de lliga anglesa per a dos dels màxims favorits al títol. El vigent campió, el Manchester City, va ser molt superior a l'Arsenal i el va derrotar (0-2) a l'Emirates Stadium. Per la seva banda, el Liverpool va passar per damunt del West Ham del xilè Manuel Pellegrini amb una exhibició de la davantera i va guanyar per 4-0.

En el partit de la jornada, el Manchester City de Guardiola va tornar a la defensa de quatre, amb Stones i Laporte, i no va patir gaire en una primera part en què Sterling va avançar el seu equip al marcador, al minut 13, amb un xut des de fora de l'àrea a passada de Mendy. L'Arsenal va intentar reaccionar però Bernardo Silva va sentenciar amb un xut a l'escaire al minut 18.

Abans, el Liverpool havia dominat completament el West Ham. Es va avançar amb un gol de Salah a passada del debutant Keïta. Mané va anotar el segon abans del descans i el mateix senegalès va fer el tercer en una flagrant posició de fora de joc. A Anglaterra no fan servir el VAR. Dos minuts abans del final, Sturridge va anotar el quart i definitiu gol. El Liverpool és el primer líder de la lliga. En l'altre partit disputat ahir, el Southampton i el Burnley es van enfrontar sense marcar cap gol.