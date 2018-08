Un Gimnàstic molt sòlid és superior i goleja el juvenil B del Girona

El Gimnàstic continua amb una bona dinàmica i va sumar el segon triomf del cap de setmana, després de golejar el juvenil B del Girona. El conjunt entrenat per Ferran Costa va ser molt superior al rival i va imposar la categoria en un partit amb molts gols. Quan encara no s'havien jugat ni 15 minuts, el davanter local Gassan va aprofitar una centrada per la banda esquerra per marcar l'1-o amb el pit. Els escapulats no van afluixar i, 14 minuts més tard, Garrido va marcar de falta des de la frontal de l'àrea. El Girona va aprofitar un clar penal per reduir distàncies abans del descans. A la represa, la dinàmica no va canviar i Padi va aprofitar un rebot dins de l'àrea per fer el 3-1. Els visitants van tornar-se a apropar en el marcador des del penal (3-2) i De Sande va ser expulsat per doble targeta groga en la mateixa jugada. El Nàstic, amb deu, va sentenciar amb dos gols més de Gassann i Kuele.