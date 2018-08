L'entitat gestiona un pressupost anual proper als 70.000 euros

Servisimó aposta per l´hoquei

Servisimó aposta per l´hoquei IGUALADA FEMENÍ HCP

L'Igualada Femení HCP té un pressupost anual de quasi 70.000 euros. Jordi Besa remarca que «la normativa ens obliga a gestionar les entitats esportives de manera similar a una empresa. Per exemple, a dia d'avui, tots els tècnics i entrenadors del club estan degudament assegurats».

Per equilibrar ingressos i despeses, l'Igualada Femeni HCP té el patrocini de Caprabo «a través d'un progrma al qual s'han adherit 149 clubs del país, que ens garanteix uns ingressos mensuals segons les compres que els nostres socis i esportistes hi facin». A més, l'entitat ha endegat una campanya per involucrar el teixit empresarial i comercial de la ciutat en el projecte del club, que ja ha rebut el vistiplau de Pinturex, de Servisimó, concessionari oficial d'Audi, Volkswagen i Skoda, i de Valls Òptics.