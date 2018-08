L'Igualada d'hoquei femení fa planter per tornar a ser un referent a l'OK Lliga

Revitalitzar l'hoquei femení a Igualada des de la base i confegir un equip sènior per esdevenir, de nou, una de les potències de l'hoquei sobre patins femení estatal. Aquest és l'objetiu que es va fixar la junta directiva del ressorgit Igualada Femení Hoquei Club Patí el juliol del 2013 i que comença a recollir els fruits dels primers cinc anys de feina d'un pla a llarg termini, de dotze anys de duració.

Aquesta última temporada, l'entitat ha tingut set equips en competició, sis dels quals federats. Tots aquests conjunts, menys el sènior, eren formatius. Per tant, en només tres exercicis, l'Igualada Femení HCP ha passat de tenir només el sènior a disposar d'equips base de totes les etapes i edats, un fet només a l'abast de dos clubs més arreu de Catalunya el proper curs: el Club Patí Vic i l'Hoquei Club Palau de Plegamans.



Tercer amb més equips federats

Tal com assenyala Jordi Besa, president de l'entitat, «com enguany, la temporada vinent competirem amb cinc conjuns base federats i un d'escolar». Un femení sub-16, dos equips sub-14, el femení sub-12 i la formació per a nenes de deu o menys anys que jugarà l'anomenada Minifem conformen el gruix dels equips formatius del club, amb l'escolar i una escola de patinatge que «el curs passat va aplegar vint-i-vuit nenes i nens», comptabilitza Besa. Per exemple, el Club Patí Voltregà, una de les potències actuals de l'hoquei femení, no ha aconseguit tenir equips federats de totes les edats en competició.

A més, l'Igualada Femení HCP s'ha situat tercer en el rànquing de clubs catalans amb més equips femenins federats com a conseqüencia de la creació d'un sènior B per afavorir la progressió de les jugadores de més de setze anys. L'entitat ha inscrit set equips a les competicions de la Federació Catalana de Patinatge (FCP), xifra que només superen, amb vuit, el Cerdanyola Club d'Hoquei i el Palau de Plegamans. Rere l'Igualada se situen el Voltregà i el lleidatà Club Patí Vila-sana, amb sis.

«Quan vam entomar les regnes del club, l'estiu del 2013», exposa Jordi Besa, «ens vam traçar un pla de treball de dotze anys, subdividit en tres fases de quatre. El primer d'aquests cicles ens havia de permetre dotar l'hoquei sobre patins femení igualadí d'una àmplia i sòlida base com a fonament de les dues següents etapes». La capital de l'Anoia recull ara els fruits d'aquesta reeeixida tasca.

«L'objectiu de la segona fase, prevista per al quadrienni 2017-2021 i de la qual ja han consumit un any, és retornar el primer equip a l'OK Lliga i situar-lo entre els equips capdavanters, és a dir, tornar a lluitar per guanyar totes les competicions estatals», concreta Besa. «No en va, l'hoquei femení es practica a Igualada des del 1991 i disposa d'un bagatge de sis campionats de Catalunya i set títols d'àmbit estatal», conclou.

El quadrienni 2021-2025 hauria de servir, segons les previsions dels dirigents igualadins, per tenir un equip sènior competitiu integrat només per jugadores anoienques.

Jordi Besa fa una valoració positiva de l'últim exercici. «No ens esperàvem que el primer equip arribés tan lluny, enguany. El repte no era l'ascens a l'OK Lliga». «Pel que fa als equips base, tant el femení sub-14 B com el sub-12 han jugat la final a quatre del campionat de Catalunya», explicita. «El nostre propòsit és treballar amb rigor i generar il·lusió a la ciutat i a la comarca. Els resultats que ens plantegem assolir han de ser la conseqüència d'aquesta feina. Aquesta és la nostra filosofia de treball», indica el dirigent.

Besa no es traça fites esportives concretes per al nou curs. «Volem mantenir i afermar les línies de treball actuals. L'ascens del primer equip a l'OK Lliga, quan arribi, ha de ser una conseqüència de la feina quotidiana». Jordi Besa valora que, en la temporada 2018-19, «sis de les dotze jugadores dels equips sèniors siguin de casa» i anuncia «la creació d'un sènior C la temporada següent, per encabir totes les jugadores que volen formar part del nostre projecte esportiu».

Per últim, Jordi Besa constata l'existència d'un acord entre els quatre clubs igualadins d'hoquei, hoquei en línia i patinatge artístic «per auspiciar la construcció d'un nou pavelló a les Comes amb dues pistes per als esports de rodes». Els equips sèniors de l'Igualada Femení HCP iniciaran dilluns vinent la pretemporada. La Lliga Nacional Catalana comença a rodar el dissabte 15 de setembre.