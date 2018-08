L'Igualada femení obrirà la lliga amb el Son Sardina

El primer equip de l'Igualada femení, entrenat per Jordi Torres, amb el suport de l'exjugadora Marta Cubí, obrirà i tancarà la lliga a la Segona Nacional al camp de les Comes. El debut de les blaves serà el cap de setmana del 8 i 9 de setembre davant del Son Sardina balear, i el darrer partit de la temporada també serà a casa, el cap de setmana del 20 i 21 d'abril, davant de l'AEM Lleida.

A poc més d'un mes per debutar a la competició, el conjunt de Jordi Torres ja es troba en plena pretemporada, a falta de l'arribada d'algunes jugadores per completar les 18 fitxes sènior que tindrà l'equip la propera campanya. Les blaves s'enfrontaran aquest dijous (20.30 h) al Pardinyes a domicili, en el primer partit amistós de la pretemporada. El dimarts 21 d'agost, les igualadines tindran el primer enfrontament a les Comes, davant del Seagull. El dissabte 25 d'agost, el conjunt anoienc també jugarà a les Comes, enfront de l'Espanyol juvenil, en el seu tercer duel de preparació.