L'Igualada mostra una bona imatge però acaba cedint

L'Igualada va caure per la mínima en el seu enfrontament davant d'un equip de Tercera Divisió, el Prat. Els blaus van tenir la primera gran oportunitat de la tarda al minut 10, però el xut potent de Franco va ser aturat per Jaume. En la següent jugada, els visitant van obrir la llauna gràcies a un golàs de falta directa de Padilla.

Ambdós equips van entrar amb una dinàmia d'alternances en el joc però sense gaudir d'ocasions clares de gol. Amb aquest mínim de 0-1 favorable als visitants es va arribar a la mitja part. A la represa, el partit es va aturar durant un quart d'hora, ja que un jugador visitant va patir una greu lesió i va ser assistit per l'ambulància, que el va traslladar fins a l'Hospital d'Igualada. Aquesta situació va refredar una mica el partit i el ritme de joc va disminuir per complet. En els darrers compassos del matx, els jugadors locals, entrenats per Moha, van pressionar per intentar buscar el gol de la victòria, però van topar en tot moment contra una sòlida defensa visitant. Amb aquesta derrota, el conjunt de l'Igualada encara no sap què és la victòria, ja que els altres dos partits jugats els ha empatat.

El proper dimecres, 15 d'agost, els jugadors de Moha es desplaçaran fins al camp del Manlleu (Primera Catalana) per continuar amb la preparació de la lliga.