Lorenzo venç Márquez en una gran volta final però el líder es reforça

Si la setmana anterior va ser Andrea Dovizioso, aquesta va ser Jorge Lorenzo. Els pilots de Ducati es van repartint les victòries en aquesta fase central del Mundial, però totes les curses tenen un denominador comú: Marc Márquez és al podi. El cerverí tenia tota la raó quan va dir, després de la prova, que «si Dovi i Lorenzo es van repatint els triomfs, per a mi millor». I encara més si el segon classificat del campionat, Valentino Rossi, queda tan despenjat com ahir.

D'aquesta manera, el pilot d'Honda ja té 59 punts d'avantatge respecte del seu immediat perseguidor, la qual cosa li permet fins a dues errades i mitja i seguir sent líder. Ahir va intentar vèncer en un traçat en què encara no ho ha fet, el Red Bull Ring de Salzburg, però es va trobar amb un imperial Jorge Lorenzo, que el va derrotar per tercer cop enguany i supera el seu rival d'escuderia per un punt al Mundial.

Márquez no va poder fer valer la pole a la sortida i va ser immediatament avançat per un Dovizioso amb qui es va estar a punt de tocar poc després. Lorenzo va aprofitar la circumstància per situar-se líder, tot i que Márquez el va superar i va semblar que s'escapava dels seus perseguidors.

Però el balear tenia una arma amagada, l'elecció d'un pneumàtic de darrere tou que li va permetre arribar al final amb més possibilitats que els seus adversaris. De tota manera, en una gran última volta, Lorenzo va patir per conservar el primer lloc, ja que Márquez ho va intentar, tot i que sense exposar-hi tant com en altres moments. Va pensar en el campionat i va sumar vint punts importants.



Despistant el guanyador

Després de la cursa, el guanyador reconeixia que «l'elecció del pneumàtic ha estat fonamental. Des de la cursa de Mugello tot ha canviat. Avui, al final, la tensió ha estat terrible. És complicat mantenir bé els nervis amb el Marc, ja que és un gran frenador. Al final l'he despistat una mica, he frenat tard, i he pogut guanyar». Márquez, per la seva banda, va dir que «ho he donat tot, he gaudit. En les rectes he intentat fer com en Moto3, però no hi ha hagut manera d'aconseguir-ho».

En les categories petites, Àlex Márquez va caure en Moto2 després d'una gran lluita amb Marini. Bagnaia pren el liderat a Oliveira i tots d0s s'escapen. En Moto3, gran tercer lloc de Jorge Martín, operat la setmana passada.