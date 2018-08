Or i bronze de les parelles d'Espanya a l'europeu de Gleneagles

El duet espanyol format per Pedro Oriol i Scott Fernández va der-rotar el conjunt d'Islàndia, format per Birgir Hafthorsson i Axel Boasson, per dos forats de diferència i va aconseguir la victòria en el Campionat d'Europa que es va tancar ahir al PGA Centenary de Gleneagles, prop de Glasgow. El doblet espanyol va venjar els seus companys David Borda i Santi Tarrío, que van perdre amb els nòrdics a les semifinals, però que després van guanyar el bronze en derrotar l'equip italià.