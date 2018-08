Un renovat Santpedor vol tornar a ser referent després d'un any d'impàs

El pitjor sembla que ha passat per al Santpedor, un club que vol tornar a ser referent en el futbol bagenc després d'una darrera temporada molt complicada. I és que la marxa de l'anterior junta, encapçalada per Isi Mata, a final del curs 2017-18 i la renúncia a darrera hora d'una teòrica nova directiva va fer que molts jugadors de les diferents plantilles, veient la inestabilitat que hi havia –el Santpedor no va tenir nou president fins al setembre de l'any passat– es dispersessin cap a altres entitats. Per això el club va haver de renunciar a cinc dels equips que tenia i va quedar molt minvat. Ara, però, amb més estabilitat després de la darrera temporada d'impàs per haver d'anar a remolc, sembla que el Santpedor torna a tenir ben encarat el futur més proper.

L'entitat santpedorenca és presidida per Carlos Martín i té Ricard Rubis com a coordinador. Rubis comenta que «venim d'una campanya molt dura, també pel que fa referència al primer equip, que ha baixat a Quarta Catalana. Econòmicament, al disposar de menys equips, també ho hem notat molt. Carlos Martín, el nou president, va agafar el Santpedor amb l'objectiu d'arrancar amb el que va quedar del club. Hi ha poca gent a la junta, és veritat, però el repte s'ha aconseguit fins al punt que molts dels jugadors del poble que van marxar han tornat. Per aquest motiu, de cara a la nova temporada, podrem fer de nou els cinc equip que vam perdre. En tindrem tretze en competició, amb uns 150 jugadors entre les diferents categories. Ara iniciem una etapa nova amb una mica més de normalitat. Potser ha anat bé fer una passa enrere per fer-ne dues endavant».

El que de moment ho ha pogut salvar el Santpedor ha estat el futbol femení. Després del descens del primer equip des de Primera Catalana, moltes de les noies han marxat al Sallent, on han iniciat un nou projecte femení.

Per tancar l'organigrama d'entrenadors, el Santpedor està obert a les propostes que li puguin arribar. Els interessats poden contactar amb el telefon 635 594 013 (Ricard Rubis). El club santpedorenc també està buscant alguna persona que es vulgui fer càrrec del bar del camp municipal de futbol Josep Guardiola.