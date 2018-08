David Silva anuncia que també posa fi a la seva etapa amb la selecció

El centrecampista canari David Silva va informar ahir, a través d'una carta oberta difosa per la Federació Espanyola de Futbol, que posa fi amb efecte immediat a la seva etapa com a jugador de la selecció espanyola. Silva s'afegeix a Andrés Iniesta, que ja ho va anunciar després de l'eliminació espanyola del Mundial de Rússia, i a Gerard Piqué, que ho va ratificar en la prèvia del partit de la Supercopa entre el Barça i el Sevilla, a Tànger.

En la seva carta, Silva explica que «és una de les decisions més difícils de la meva carrera. La selecció m'ho ha donat tot i m'ha permès créixer com a jugador i com a persona des de les categories inferiors. Marxo orgullós després d'haver disputat 125 partits i d'haver anotat 35 gols amb l'absoluta en el decurs d'una etapa de dotze anys, en què vam poder aixecar dues Eurocopes i la Copa del Món».

El jugador d'Arguineguín acaba dient que «marxo feliç per tot el que he aconseguit, he viscut i he somiat amb un equip que serà recordat sempre i posa fi a una etapa carregat d'emoció pels moments que em venen a la memòria, com la figura de Luis Aragonés».