La bagenca Núria Marquès vol emular Phelps als Campionats d'Europa

Núria Marquès haurà de fer un gran esforç a Dublín per afrontar amb garanties vuit proves en sis dies arxiu/Rob Hardie

La nedadora de Castellví de Rosanes Núria Marquès provarà de superar-se des d'avui en els Campionats d'Europa que van començar ahir a Dublín. En els últims, que va disputar a Funchal ara fa dos anys, va obtenir set medalles. En el seu debut als Paralímpics, el mateix estiu, es va endur un or i una plata, i l'any passat, en els accidentats Mundials de Mèxic, ajornats l'octubre i celebrats el desembre, va pujar fins a sis vegades al podi.

Ara, Marquès afronta el més difícil, nedar vuit proves en només sis dies i intentar emular Michael Phelps, que va aconseguir vuit medalles als Jocs Olímpics de Pequín, tot i que la fita serà complicada, ja que el supercampió nord-americà les va guanyar totes d'or.



Tota una marató



Segurament, si hagués pogut triar, Marquès hauria escollit tenir un dia de descans entremig de la competició i no haver-lo tingut ahir, en la jornada inaugural del campionat, però el calendari és el que és. Marquès nedarà les quatre proves dels 100 metres (lliures, braça, papallona i esquena), els 200 estils i els 50 i 400 metres lliures en l'apartat individual, i ho reblarà tot amb els 4x100 estils, l'última prova de la competició, en què apostarà per a la papallona.

Tot arriba en un any de canvis, ja que ha deixat casa seva i s'ha traslladat a viure al CAR de Sant Cugat, on compagina els entrenaments amb Jaume Marcè, i les competicions amb el seu club, el CN Sant Feliu, amb els estudis de fisioteràpia que fa just al costat, a la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra. A més, als 19 anys, es troba en un moment físic esplèndid que l'ajuda a afrontar aquesta autèntica marató i, fins i tot, afrontar nous límits.

Així, començarà amb els 100 metres lliures, una de les seves proves favorites, en què va guanyar l'or en els darrers mundials. Després afrontarà l'hectòmetre papallona, una cursa en què encara no ha estat campiona. La discapacitat de Marquès, que té una cama amputada, la castiga en estils en què l'impuls de les extremitats inferiors és vital, i la papallona n'és un, tot i que l'ha perfeccionat molt.

No ho és tant l'esquena, una modalitat en què va assolir la plata als Jocs de Rio de Janeiro. El ritme d'una prova per dia seguirà divendres amb els 200 metres estils, una cursa en què intentarà compensar amb el crol i l'esquena els problemes que pugui tenir amb la papallona i la braça.



Explorant la braça



Perquè aquesta és, justament, la novetat. Després dels 400 i dels 50 lliures, s'endinsarà en el desconegut món dels 100 braça, una prova que no ha nedat en grans competicions, i ho farà fora de la seva classe, la S9, en una unificació que es diu SB8. Finalment, clourà un diumenge de bojos, amb el relleu dels estils. Llavors se sabrà si haurà estat capaç d'emular Phelps i de quin color són les medalles.