Fernando Alonso no correrà a la Fórmula 1 l'any que ve

Fernando Alonso, actual pilot de McLaren-Renault i doble campió del Món (2005 i 2006, amb Renault) ha anunciat aquest dimarts al seu compte de Twitter que no correrà a la Fórmula 1 la temporada 2019.



Així, el pilot espanyol, de 37 anys i que acumula 32 victòries en disset temporades en la categoria reina de l'automobilisme, s'acomiadarà dels circuits el proper 25 de novembre a Yas Marina (Abu Dhabi).



Alonso ja va anticipar dissabte passat que aquest dimarts donaria una notícia als seus seguidors i ha estat a través de Twitter on ha comunicat la seva decisió de no córrer en Fórmula la temporada 2019.