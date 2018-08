El futbol bagenc entra als quarts de final d'un mundial

La selecció espanyola femenina sub-20 de futbol es va classificar ahir com a primera de grup per als quarts de final del Mundial que es disputa a la Bretanya francesa, en empatar davant dels Estats Units i aconseguir, així, el punt necessari per accedir a la següent ronda. Una derrota hauria deixat fora les noies de Pedro López, que ahir no va donar cap minut de joc a la santfruitosenca Paula Fernández, que es va quedar a la banqueta.

Qualsevol cosa que fos puntuar, però, assegurava el primer lloc del grup a les espanyoles, que dijous a la tarda s'enfrontaran a Nigèria en un dels partits de quarts de final del torneig. En l'altre duel del grup, el Japó va derrotar per 6-0 Paraguai, es classifica segona i ara s'enfrontarà a Alemanya en els quarts.

El partit no va poder començar millor per a Espanya, ja que, al minut 7, Patricia Guijarro va aprofitar un error de la central estatunidenca per afusellar la portera Ivory. El gol va donar tranquil·litat a l'equip i, a més, la portera Cata Coll es va fer gran sota dels pals amb dues grans intervencions.

La velocitat d'Eva Navarro i Lucía García mortificava les americanes, i una altra errada després d'una acció a pilota parada va servir perquè Lucía García pogués anotar el segon gol, just abans de la mitja part.

El partit semblava controlat, i la seleccionadora americana va cremar les seves naus en la represa, deixant a la banqueta una desdibuixada Ashley Sanchez. Va ser a vuit minuts per al final qual Sophia Smith va reduir la distància. Els Estats Units es van bolcar a damunt de la porteria contrària i Savannah Demelo, a menys de tres minuts per a la conclusió del duel, va anotar un gol que va fer patir les espanyoles. Tot i això, aquestes van aguantar i van lligar un empat que ja és històric.