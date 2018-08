Nacho Martín completarà el joc interior del Tecnyconta

Tal com havia sonat la setmana passada, l'ala pivot Nacho Martín ha arribat a un acord per jugar al Tecnyconta Saragossa la temporada que ve. El jugador, que va esdevenir clau per a l'ascens del Baxi Manresa a la màxima categoria, va anunciar dies enrere i a través de les xarxes socials que no continuaria al Nou Congost i, des de llavors, ja es va saber que la del Tecnyconta era una possibilitat clara.

Martín va arribar a Manresa el gener passat després de recuperar-se d'una greu lesió que el va fer passar dos cops pel quiròfan i que va posar fi a la seva etapa al MoraBanc Andorra, on va coincidir amb l'ara entrenador del conjunt bagenc, Joan Peñarroya. Al Congost va formar una parella interior letal amb Jordi Trias i tots dos van ser decisius per impulsar l'equip cap a l'ACB.

És el segon cop que Nacho Martín juga al Saragossa, després d'actuar-hi la temporada 2009-10, quan l'equip era a la LEB Or. Aquell curs, Martín també va aconseguir l'ascens a la màxima categoria del bàsquet estatal. El jugador val·lisoletà completarà el joc interior del Tecnyconta amb el cubà Javier Justiz, el veterà gallec Fran Vázquez i el montenegrí Nemanja Radovic, a més del lleidatà Marc Martí.

El director esportiu de l'equip, Pep Cargol, va explicar que «amb el Nacho buscàvem un jugador amb una gran experiència a la Lliga Endesa i amb unes característiques determinades: que ens obrís el camp, fos complementari a Radovic i, al mateix temps, pogués jugar amb ell. A més de jugar obert, Nacho Martín pot jugar amb bot i té recursos al pal baix». Cargol també va afirmar que «es dona la circumstància que Porfi Fisac el coneix perfectament i ja li va treure molt rendiment, donant un molt bon nivell a Valladolid i Sant Sebastià. En el seu moment actual, després d'un període de lesió, s'ha recuperat i ha mostrat molta fam per estar a la Lliga Endesa i estar al nivell dels anys anteriors».