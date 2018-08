Els primers equips de la Lliga Endesa es comencen a posar en funcionament

La pretemporada de la Lliga Endesa es va començar a posar en funcionament ahir. Dos dels equips de la competició, el Monbus Obradoiro i el Movistar Estudiantes, ja van dur a terme els primers entrenaments, mentre que alguns jugadors de tres conjunts més, l'Iberostar Tenerife, el MoraBanc Andorra i el València Basket, van passar les revisions mèdiques inicials.

Ahir al matí, els gallecs ja van sortir a la pista per completar la primera sessió de la temporada. Els integrants de la primera plantilla van estar acompanyats per quatre jugadors de la pedrera del club de Santiago de Compostel·la: Brais Losada, Rafael García, Enrique Melini i Alexei Pérez. Per la seva banda, els madrilenys es van exercitar a les instal·lacions del Consell Superior d'Esports, a excepció del serbi Nikola Jankovic, l'hongarès Zoltán Perl i el dominicà Dagoberto Peña, que van realitzar el reconeixement mèdic, i el porto-riqueny Gian Clavell i el nord-americà Nik Caner-Medley.

D'altra banda, un primer grup de jugadors del conjunt canari va iniciar la ronda de reconeixements mèdics prèvia a l'inici dels entrenaments. El base Ferran Bassas, el pivot Mamadou Niang i tres de les sis noves incorporacions, l'escorta Lucca Staiger, l'ala-pivot Tomasz Gielo i l'ala Nico Brussino, es van sotmetre a les proves mèdiques a les instal·lacions de Hospiten Rambla, una circumstància que s'anirà repetint al llarg d'aquesta setmana amb la resta d'integrants del planter professional i els jugadors vinculats.

A l'entitat andorrana, jugadors com el base francès Andrew Albicy o l'escorta italià Michele Vitali també van passar les revisions mèdiques. I els jugadors de l'equip valencià Guillem Vives i Antoine Diot van visitar l'Hospital IMED València per sotmetre's a l'habitual revisió mèdica i a les proves d'esforç.

Finalment, pel que fa a l'Unicaja, els seus jugadors estrangers aniran arribant en el dia d'avui, a excepció d'un Brian Roberts que té permís del club per arribar dos dies més tard. Entre dijous i divendres completaran els tests físics al Martín Carpena i la prova d'esforç al Centre de Medicina Esportiva de Carranque.

Darrun Hilliard, al Baskonia

El Kirolbet Baskonia va fer oficial la contractació de l'escorta nord-americà Darrun Hilliard, de 25 anys i 1,98 metres d'alçada. Hilliard, format a la Universitat de Villanova i procedent dels San Antonio Spurs, va militar la temporada passada als Austin Spurs, el filial texà de la G-League. Allà es va proclamar campió de la competició i va ser un dels líders de l'equip, amb unes mitjanes de 20 punts, 4,5 rebots i 3,4 assistències per partit. El jugador, a més, va disputar 14 partits de la NBA amb els San Antonio Spurs.

Dels 2015 al 2017, l'escorta nord-americà va militar als Detroit Pistons, on va disputar un total de 77 partits oficials. Hilliard també va formar part de la selecció absoluta nord-americana, amb la qual va disputar la FIBA AmeriCup l'estiu passat. Durant els seus quatre anys d'etapa universitària a Villanova (2011-2015) va anotar un total de 1.511 punts i va anar creixent cada temporada.