Tres homes de casa lideren l'equip tècnic del Cadí la Seu

També en el terreny tècnic el Cadí la Seu aposta per la joventut i la proximitat. Tres homes sorgits del planter del Sedis, tots tres han estat jugadors al seu dia, lideraran aquest curs l'equip tècnic que dirigirà les regnes de l'equip de Lliga Femenina. Bernat Canut encapçalarà per segon curs el projecte del Cadí des de la banqueta i tindrà Roger Vilaró de mà dreta. Xavi Miñambres s'incorpora a l'equip com a preparador físic, mentre el vigatà Xavi Calm segueix com a fisioterapeuta i delegat.

Vilaró ja va formar part puntualment de l'equip liderat per Canut el curs passat i Miñambres és la principal novetat d'un equip de treball «jove, ambiciós i de casa». Miñambres, que com Canut i Vilaró havia jugat al Sedis, torna al club un cop ha finalitzat la seva formació universitària d'INEF. El club afirma que entre els tècnics i les jugadores de què disposarà, l'equip podrà oferir «un joc dinàmic, agressiu i valent».