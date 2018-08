Tres plates i tres bronzes durant el primer dia de l'equip estatal

La representació espanyola en els europeus paralímpics de natació, que van començar ahir a Dublín, va arrencar amb un total de sis podis, tres medalles de plata i tres més bronze, la qual cosa situa el combinat estatal en la novena posició del medaller.

Així, l'aragonesa María Delgado va finalitzar en la segona posició la prova dels 400 metres lliures en la categoria S12. Va fer un temps de 4.48.70 i només va ser superada per l'alemanya Naomi Schnittger. La tercera classificada va ser la italiana Alessia Berra.

La segona medalla de plata va arribar en els 50 metres papallona en la categoria S7. La canària Judit Rolo va ser segona, amb un temps de 40.42, a poc més d'un segon de la primera classificada, la també alemanya Denise Grahl. Tercera va quedar la sueca Nicola St. Clair Maitland.

Una altra canària, la recordista mundial Michelle Alonso, va sumar la tercera plata del dia en ser segona en els 100 metres braça de la categoria SB14. Va fer un temps d'1.15.55 i va ser superada per la britànica Louise Fiddes, amb 1.14.17. La tercera posició va recaure en una altra representant de la Gran Bretanya, Bethany Firth, amb 1.16.84.

Pel que fa als bronzes, el primer va ser del barceloní Toni Ponce, tercer en els 200 metres lliures de la categoria S5. Va finalitzar amb un temps de 2.34.18, a més de deu segons del primer classificat, l'italià Francesco Bocciardo. La segona posició va ser per a un altre representant transalpí, Antonio Fantin.

Per la seva banda, el nedador nascut a Aruba Carlos Martínez va ser tercer en la cursa dels 200 estils de la categoria SM8 amb un registre de 2.33.76. Va ser superat pel grec Dimosthenis Michalentzakis, que va fer 2.25.42. La tercera posició va ser per a l'austríac Andrea Onea, amb 2.29.95. Finalment, l'equip espanyol de 4x100 metres lliures de 34 punts va quedar en tercera posició amb un temps de 4.00.75. Va ser superat per Itàlia, que es va endur la medalla d'or, i per Ucraïna, que va recollir la plata.