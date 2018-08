Alonso anuncia la seva retirada de la F1

Fernando Alonso (McLaren) va confirmar que no participarà en el Mundial de Fórmula 1 el 2019, per la qual cosa deixarà el Gran Circ després de 17 temporades i dos títols de campió del món.

«Després de 17 meravellosos anys en aquest esport increïble, és hora que faci un canvi i segueixi endavant», va assenyalar l'asturià en declaracions a McLaren. «He gaudit cada minut d'aquestes increïbles temporades i no puc agrair-ho prou a les persones que han contribuït al fet que siguin tan especials», va afegir.

D'aquesta manera, Alonso abandona el Mundial amb un balanç de 32 victòries, 22 pole positions i 97 podis en els seus 17 anys de competició, en els quals va aconseguir els campionats del món del 2005 i el 2006 a Renault. A més de per McLaren i per l'equip francès, l'asturià va passar per Minardi i per Ferrari.



Per la via emotiva

L'asturià va optar per compartir al seu perfil de Twitter un vídeo molt emotiu en què agraïa a totes les persones que havien passat pel seu costat en aquests 17 anys a la Fórmula 1. A la vegada, Alonso feia un repàs als seus èxits i moments més importants de la seva trajectòria esportiva.

Alonso va afegir que vol acabar la temporada de la millor manera possible: «Encara queden set grans premis aquesta temporada, i participaré en ells amb més compromís i més passió que mai». També va parlar sobre el futur, que tot apunta que estarà a la IndyCar: «Veurem què ens espera en el futur. Nous i emocionants reptes estan molt a prop. Estic en un dels moments més feliços de la meva vida, però necessito viure noves aventures».

El bicampió mundial va revelar que la seva eventual retirada de la F1 és una cosa que ja havia pensat fa temps: «Vaig prendre la decisió fa alguns mesos i és una decisió ferma. Tot i així, m'agradaria donar les gràcies a Chase Carey i a Liberty Media pels esforços que han fet perquè canviés d'opinió, i també donar les gràcies a tota la gent que ha contactat amb mi durant aquest període».

Alonso va voler agrair el tracte dispensat per l'escuderia de Woking: «Vull donar les gràcies a tota la gent de McLaren. El meu cor estarà amb l'equip per sempre. Sé que tornaran més forts en el futur i podria ser un bon moment perquè jo torni a la categoria; això em faria realment feliç. He construït relacions fantàstiques amb moltes persones de McLaren i m'han donat l'oportunitat d'expandir els meus horitzons corrent en altres categories. Em sento un pilot més complet que mai».

I va concloure: «També m'agradaria donar les gràcies als meus antics equips, als meus companys, als meus rivals, als patrocinadors, als periodistes i a totes les persones amb les quals he treballat en la meva carrera a la Fórmula 1. I, especialment, als fans de tot el món. Estic bastant segur que els nostres camins es tornaran a creuar en el futur».