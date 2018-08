La Baells dona corda a l'esquí nàutic

L'embassament de la Baells, just al nord-est de Berga, ofereix moltes possibilitats des del punt de vista esportiu i de lleure. Una d'elles és l'esquí nàutic. Des de fa quinze anys, el Club Esportiu la Baells gestiona un espai en què entrenen nous valors, en què practicants més veterans es mantenen en forma i en el qual a més d'un se li ha despertat l'afició per aquesta pràctica. A més, l'entitat s'està mostrant molt activa en una iniciativa que pretén que sigui realitat a mitjà termini: la creació d'un circuit de proves en diferents instal·lacions del país per tal que la voluntat de seguir practicant esquí nàutic no decaigui a casa nostra.

El manresà Lluís Ballús forma part del grup de persones que regeixen el club i explica que aquest sorgeix «des que es va inaugurar la presa, tot i que llavors no es podia esquiar per seguretat. Es va ubicar al municipi de Vilada a través de l'Agència Catalana de l'Aigua, però s'hi van fer poques activitats».

Va ser fa quinze anys que l'entitat es va reimpulsar «amb un caràcter molt familiar i, a mesura que els nois que practicaven esquí nàutic, van anar creixent, es va anar formant la secció d'aquest esport dins del club».

L'esquí nàutic clàssic té tres disciplines: eslàlom, figures i trampolí. La primera és la que es practica més a la Baells, i la segona també, tot i que no tant. La tercera no es pot realitzar pels canvis de nivell de l'aigua, que obligaria a variar la situació de l'artefacte.



Falta d'al·licients

Ballús explica que «una sèrie de persones ens hem anat agrupant i des de fa tres anys hem organitzat un campionat social entre nosaltres, que sol tenir lloc a mitjan juliol. Al final, sense rivalitat no hi ha al·licient. Els practicants d'aquest i de qualsevol altre esport continuen practicant-lo perquè hi ha possibilitats de competir. És igual que quan s'estudia, si no s'imposen exàmens, la gent no ho fa. La manera de fer pinya era organitzar aquest campionat i convidar gent d'arreu de Catalunya i Espanya».

De moment, el campionat social és un èxit, ja que «ve gent de diferents edats, de la comarca, de Lleida, de Girona i de Barcelona. A més, també ho fan esquiadors de Madrid i alguns aprofiten per fer una estada de quinze dies a la Baells al costat dels esportistes del mateix club», com ara el seu fill Roger, campió d'Espanya i novè als últims Jocs Mediterranis de Tarragona.



Plantar una llavor

El darrer campionat social va servir per fer un pas més enllà. Els responsables del CE la Baells es van reunir amb els d'altres pantans i instal·lacions, com «Sau, Darnius i, telefònicament, Terradets, per tal d'iniciar una col·laboració. Anar als campionats dels altres i ajudar en el que sigui necessari. Seria el primer pas per iniciar un circuit de campionats a totes les instal·lacions d'aquest tipus del país».

Ballús recorda que la idea ja havia començat fa temps a Sant Ponç, Sau i la Baells, i llavors s'hi van unir Gimenells i Sant Pere Pescador. Disposar d'aquests campionats era tot un al·licient. Ara tenim instal·lacions que no estan suficientment explotades, com el canal olímpic de Castelldefels, i d'altres que són practicables, com Camarasa o Ventalló. Si ens podem unir quatre o cinc d'aquests i col·laborar, haurem plantat la llavor de cara a un futur circuit».

De moment, la idea és les beceroles, però demostra el sentiment actiu del club de la Baells, no només en benefici propi, sinó també per a l'expansió d'una modalitat sovint desconeguda.