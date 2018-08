Un Barça amb quatre cares noves es presenta davant l'afició al Gamper

Després de conquerir la tretzena Supercopa d'Espanya de la seva història, el Barça es presenta avui (18.15 h) davant la seva afició, en una nova edició del Trofeu Joan Gamper que tindrà com a convidat el Boca Juniors argentí.

Entre altres atraccions, els aficionats que acudeixin al Camp Nou podran veure en directe les quatre cares noves del conjunt blaugrana per a la nova temporada: el defensa Clément Lenglet, els migcampistes Arthur Melo i Arturo Vidal i el davanter Malcom.

L'aficionat blaugrana també podrà veure els dos joves del filial que més importància han tingut en la pretemporada del primer equip: el defensa Juan Miranda i el migcampista Riqui Puig. Les principals absències, per lesió, seran Denis Suárez i Carles Aleñá.

L'equip que dirigeix Ernesto Valverde va donar una bona imatge contra el Sevilla (2-1) a la Supercopa disputada a Tànger (Mar-roc) i avui intentarà ratificar aquestes bones sensacions en un partit més lúdic i menys exigent.

L'amistós arriba tres dies després de jugar-se el primer títol de la temporada i tres abans del debut en la lliga, també al Camp Nou, davant el Getafe. Per tant, s'espera que els titulars habituals disputin pocs minuts contra l'equip argentí.

En qualsevol cas, els que sí que poden entrar a l'onze són tots els nous fitxatges. Malcom es va quedar fora de la convocatòria davant el Sevilla, Arturo Vidal va jugar els últims quatre minuts i Arthur només la primera part.

Per la seva banda, el Boca Juniors ha desplaçat a la capital catalana els 18 jugadors que Guillermo Barros Schelotto va convocar per al partit del cap de setmana passat contra el Talleres de Córdoba a la Bombonera (1-0), més els futbolistes del filial Agustín Almendra i l'uruguaià Lucas Olaza. Una expedició en la qual destaquen els internacionals Carlos Tévez i Cristian Pavón. El Boca ha participat sis vegades al Gamper.

Com cada any, la festa de presentació blaugrana no només serà un partit de futbol. La jornada començarà amb el Congrés Mundial de Penyes, que se celebrarà al Palau de Congressos de Catalunya, i continuarà amb diverses activitats recreatives per a socis i aficionats als voltants del Camp Nou fins que comenci el partit.