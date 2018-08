El Cadí protagonitzarà el duel inaugural de la lliga a Torrejón contra el Lugo

El Cadí la Seu aixecarà el teló de la Lliga Femenina 1. De tota la Liga Dia. El conjunt urgellenc serà protagonista del partit inaugural de la temporada 2018-2019. Encara que a Torrejón de Ardoz, el conjunt que prepara Bernat Canut jugarà com a local contra el recentment ascendit Ensino Lugo. Serà el 13 d'octubre, a les 11 del matí, al pavelló Jorge Garbajosa de la ciutat metropolitana madrilenya. La primera jornada de la màxima competició del bàsquet femení estatal es disputa per segon any en una seu única, en el denominat Open Day.



Set partits en dos dies

La Federació Espanyola de Bàsquet va anunciar ahir que el recinte esportiu que porta el nom del president de l'ens, l'exjugador internacional Jorge Garbajosa, acollirà els set partits programats. Quatre dissabte i tres diumenge. El dia abans, el divendres 12 d'octubre, l'Auditori Paco de Lucía d'Alcobendas, una altra localitat de l'extraradi de Madrid, serà l'escenari de l'acte de presentació de la competició. Per cert, a partir d'aquest curs, els enfrontaments els jutjaran tres àrbitres, com en el cas dels partits de la Lliga Endesa, per exemple, a diferència del que sol succeir en la resta de jornades de la Lliga Femenina.

Disputar el primer matx de la temporada, el primer de tota la lliga, no s'ha pres gens malament en la direcció tècnica del club de la Seu d'Urgell. Ben al contrari, d'aquesta manera, les jugadores podran ser a la capital urgellenca dissabte mateix a la nit i tindran un dia més per preparar el segon matx de la competició, contra l'altre equip gallec de la lliga, el sempre exigent Baxi Uni Ferrol, més encara quan caldrà desplaçar-se a Galícia. La segona jornada es disputa entre setmana, el dimecres 17 d'octubre, amb la qual cosa qualsevol dia de descans s'agrairà.