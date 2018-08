Marlon i Palencia ultimen les seves sortides del Barça

? El central brasiler Marlon i el lateral dret del filial Sergi Palencia no entren en els plans més immediats del Barça. Per aquest motiu les seves sortides estan pràcticament tancades. Per Marlon, segons Mundo Deportivo, el club blaugrana hauria arribat a un acord amb el Sassuolo italià per la compra del jugador per uns 12 milions d'euros. Marlon, de 22 anys, va ser fitxat del Fluminense per 5 milions d'euros el 2016 i encara no ha disputat cap temporada sencera amb el primer equip blaugrana. En el cas del lateral dret, segons el portal Goal, el Barça estaria molt a prop de cedir el jugador al Girondins de Burdeus, una operació que inclouria una opció de recompra. Palencia no va jugar cap minut amb el Barça B en l'amistós contra el Figueres i té un peu i mig fora del club.