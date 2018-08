Messi ja exerceix de capità: «Ho farem tot perquè la Champions torni al Camp Nou»

L'estrella del FC Barcelona Leo Messi ha llançat una promesa al Camp Nou aquest dimecres en la presentació de la plantilla amb motiu del Trofeu Joan Gamper, i ha assegurat que faran "tot el possible" perquè la Lliga de Campions torni al Camp Nou, en el seu primer discurs com a capità.

Messi i Ernesto Valverde han estat els que han pres la paraula després de l'entrada un per un de la primera plantilla a la gespa de l'estadi blaugrana, instants abans del duel que els mesurava amb Boca Juniors. El '10' ha estrenat la seva capitania repassant temes importants del club, com són els objectius de la temporada.

"L'any passat va ser molt bo, vam guanyar Lliga i Copa però tots ens vam quedar amb l'espineta de la Champions, per com va ser l'eliminació", ha tornat a recordar aquella ensopegada contra la Roma. "Prometem que farem tot el possible perquè aquesta copa tan bonica i tan desitjada per tots torni una altra vegada al Camp Nou", ha afegit, deixant clara l'aspiració dels blaugrana.

A més, l'argentí ha reconegut l'especial il·lusió que li fa la temporada com a capità. "Vaig tenir la sort de tenir grans exemples com Puyol, Xavi i finalment el gran Andrés Iniesta, a qui trobarem molt a faltar aquest any. Per a mi és un orgull molt gran ser el capità", ha afirmat.

D'altra banda, Messi ha donat el seu vistiplau als fitxatges. "Hem fet una plantilla il·lusionant. Els fitxatges que han vingut ens ajudaran a ser millors", ha apuntat l'argentí, que diumenge passat va alçar a la Supercopa seu títol 33 com a culer, convertint-se així en el futbolista més llorejat de la història del Barça.