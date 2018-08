El món del motor reacciona a la decisió de l'asturià

? La decisió de Fernando Alonso va provocar nombroses reaccions i mostres d'agraïment per part del món del motor i de l'esport en general. Entre les més destacades es troben les de Carlos Sainz pare, que agraeix a l'asturià «els bons moments. Estic segur que facis el que facis ens seguiràs donant alegries i seguirem gaudint de les teves victòries». També va fer una piulada a Twitter Flavio Briatore, 'team manager' de l'asturià en l'etapa a Renault. «Gràcies per tot MÀGIC ALONSO». Algun companys de professió, com Carlos Sainz Jr, va assegurar que «gràcies a tu va començar la meva passió per aquest esport»