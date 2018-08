Núria Marquès comença els europeus amb una plata

Núria Marquès no va poder acabar de remuntar la final dels 100 lliures

Núria Marquès no va poder acabar de remuntar la final dels 100 lliures comitè paralímpic espanyol

La nedadora de Castellví de Rosanes Núria Marquès va aconseguir la medalla de plata en la primera de les vuit proves que ha d'afrontar en els europeus de Dublín de natació paralímpica, que es disputen fins diumenge a la capital irlandesa. Marquès va ser derrotada per una altra catalana, l'egarenca Sarai Gascón, i no va poder revalidar el títol aconseguit a Funchal fa dos anys ni refrendar el Mundial guanyat a Mèxic el desembre, però inicia la seva particular marató pujant al podi, que era el seu objectiu.

Al matí, la jove nedadora de 19 anys va accedir a la final amb la quarta millor marca, fet que va provocar que hagués de nedar al carrer 6, però amb la possibilitat de controlar Gascón, que ho feia pel 5, en tot moment. La britànica Toni Shaw va ser la que havia fet el millor registre i tenia el carrer número 4.

En els primers 50 metres, Marquès va passar amb el tercer millor temps. Gascón ja marcava el ritme, amb 30.39 segons, seguida de Shaw, a 58 centèsimes, i de Marquès, a 76. La resta de participants ja perdien més d'un segon. En el llarg definitiu, Marquès va retallar la diferència i es va acostar a Gascón, a la qual la final se li feia llarga, però li va faltar terreny per rebaixar les 47 centèsimes de dèficit que va tenir al final. La vallesana va vèncer amb un temps d'1.02.99 minuts, davant dels 1.03.46 de la nedadora del Baix Llobregat Nord. Tercera va ser Toni Shaw, allunyada a 1.28 segons de la primera classificada.

Avui, Marquès afronta la segona prova a Dublín, una de les més complicades per a ella. Es tracta dels 100 metres papallona, en què va obtenir la plata en els passats europeus i el bronze en els mundials mexicans.



Vuit medalles espanyoles més

En la resta de la jornada, la delegació espanyola va aconseguir un total de set metalls més. A part de l'or de Sarai Gascón, l'equip estatal en va guanyar dos més. Així, el barceloní Toni Ponce, que ja havia estat bronze en la jornada anterior, va guanyar l'or en els 200 metres estils SM6 en derrotar, per més de quatre segons de diferència, l'hongarès Bence Ivan. La prova va anar molt bé per als espanyols, ja que l'andalús Daniel Sánchez Sierra va ser tercer.

L'altre títol va ser per al basc Iñigo Llopis, que es va imposar en els 400 metres lliures S8 amb un temps de 4.40.78 minuts, davant de l'italià Gioele Ciampricotti i del suís Joshua Grob. La resta de metalls van ser tres plates: d'Israel Oliver en els 100 metres braça SB11, de la multicampiona Teresa Perales en els 50 metres esquena S5 i en el relleu 4x50 estils de 20 punts, i dos bronzes per a Miguel Ángel Martínez Tajuelo, en els 100 metres braça SB11 i en el relleu 4x100 lliures de 34 punts.

Ara mateix, la selecció espanyola és quarta del medaller, amb 3 ors, 6 plates i 7 bronzes, tot i que és tercera en nombre de medalles, amb una més que la Gran Bretanya, que té dos ors més. La llista és encapçalada per Ucraïna, amb 10 ors, 10 plates i 5 bronzes, davant d'Itàlia, que té 8 títols, 6 segones posicions i 6 terceres.