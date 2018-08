Reial Madrid i Atlètic s'enfronten pel tron d'Europa en el primer test important de la temporada

El Reial Madrid, vigent campió de la Champions, i l'Atlètic de Madrid, de la Lliga Europa, busquen avui (21h) a l'estadi Lilleküla de Tallin (Estònia) coronar-se reis de la Supercopa d'Europa, en un partit en què els blancs busquen el seu cinquè títol i els matalassers, el tercer.

En la cinquena final de la història entre equips espanyols, els de Julen Lopetegui i els de Diego Pablo Simeone lluitaran per la cinquena Supercopa seguida del futbol espanyol, quinzena en total, i la vuitena de les últimes nou edicions.

El conjunt madridista, a més, podria fer més gran el calaix dels rècords. Si el maig es convertia en el primer equip a aconseguir guanyar la Champions tres vegades consecutives, ara pot fer el mateix amb la Supercopa, ja que ningú l'ha alçat en tres ocasions seguides. Si ho aconsegueix, empataria amb cinc trofeus amb el FC Barcelona i l'AC Milan.



L'entrenador del Reial Madrid, Julen Lopetegui, va assegurar en la roda de premsa prèvia que ell i el seu cos tècnic estan «concentrats en consolidar la història del club sense mirar enrere» i oblidant l'etapa de l'anterior tècnic, el francès Zinédine Zidane, des d'aquest mateix dimecres amb la disputa de la Supercopa d'Europa davant un Atlètic de Madrid que portarà els seus homes «al límit».

«Només estem centrats en un partit que requereix la nostra energia, com és la final de demà. Zizou va fer una feina extraordinària i el Madrid va aconseguir amb ell èxits increïbles. Però nosaltres estem concentrats en seguir fent història i en consolidar la història del club sense mirar enrere. Hem de mirar del present cap endavant amb confiança i amb treball», va dir Lopetegui en roda de premsa.

Per la seva banda, Diego Pablo Simeone va assegurar que la final es pot resoldre «en l'aspecte emocional» i va manifestar que no creu que el seu equip parteixi amb menys possibilitats per ser el campió de la Lliga Europa.

A més, Simeone va reconèixer que han tingut una «pretemporada complexa», sobretot per l'absència d'alguns jugadors. «Vam tenir l'alegria que molts futbolistes nostres hagin jugat la final de la Copa del Món, però això ha fet que vinguin més tard i no puguin fer tota la preparació».