VÍDEO | «Sit down!»: Els crits de Guardiola als seus jugadors

Amazon Prime, la nova plataforma de vídeos, ha emès noves imatges de Pep Guardiola amb el seu Manchester City, en el marc del documental All or Nothing, que destapa les intimitats del conjunt anglès.



En aquest nou fragment, d'uns pocs segons, es veu l'entrada del tècnic de Santpedor al vestidor, ple de jugadors. El primer que fa Guardiola és cridar un contundent «Sit down! Nobody talk, sit down!» («Seieu! Ningú parla, seieu!»), i després segueix cridant: «Bebem aigua relaxats!»