Els jugadors del Baxi Manresa comencen a passar proves mèdiques

Els primers jugadors del Baxi Manresa comencen avui a passar les proves mèdiques per iniciar la pretemporada la setmana vinent. Aquest tràmit es farà aquest any en diferents tongades, atenent al moment de l'arribada dels jugadors, que serà esglaonat i que ha de culminar dimecres amb la presentació oficial de l'equip a la Mútua Intercomarcal.

Així, les instal·lacions del Cimetir de la Clínica Sant Josep acolliran aquesta tarda les revisions mèdiques d'Álvaro Muñoz, Jordan Sakho i Gabriel Iffe Lundberg. Demà al matí serà el torn de Guillem Jou, Jakis Gintvainis i Pere Tomàs i per a dilluns s'han deixat les de Justin Doellman i Ryan Toolson. Per ara, aquests són els jugadors de la primera plantilla, a l'espera que el club completi les dels dos pivots que li falten. Aquests poden arribar d'aquí a dimecres o el seu fitxatge es pot allargar fins ja iniciada la pretemporada. A més, Alex Renfroe probablement arribarà més tard, ja que està jugant la lliga de Puerto Rico. L'equip de l'exjugador del Barça, els Leones de Ponce, juga la propera matinada contra l'Aguada Santeros un duel que li pot donar la classificació per a les semifinals, la qual cosa dilataria l'arribada del director de joc del Baxi al Bages.



Davant de l'Iberostar

El Baxi també va informar ahir d'un nou partit de pretemporada, tot i que serà a porta tancada. El rival serà l'Iberostar Tenerife el proper 21 de setembre a terres catalanes. De moment, hi ha segurs els duels contra l'Andorra (1 de setembre a Sant Julià), Barça Lassa (Lliga Catalana, 8 de setembre a Lleida) i l'Herbalife Gran Canària i el València, a Oviedo, el 14 i el 15 de setembre.