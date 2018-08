L'Atlètic destrossa el Madrid en una trepidant pròrroga

L´Atlètic de Madrid va demostrar que serà molt difícil de batre enguany i que té molts recursos. Ahir, sense Griezmann al camp, va remuntar davant d´un Reial Madrid que pot prendre decisions i que troba a faltar Cristiano Ronaldo en atac. En la Supercopa va tocar bé la pilota, però no va rematar, quan aquest era la seva gran virtut històrica.

El partit va començar de la millor manera per als matalassers. Una pilota llarga de Godín no va poder ser refusada per Sergio Ramos. Varane va arribar tard al tall, Diego Costa es va avançar i va sorprendre Keylor Navas amb una potent volea gairebé sense angle.

Com sol ser habitual, l´Atlètic va recórrer a la seva genètica defensiva i se´n va anar enrere. El Madrid va començar a tocar la pilota i Asensio va estar a punt d´empatar amb un cop d´esperó que va aturar Oblak. Els blancs cada cop posaven més setge a la porteria de l´eslovè fins que aquest va fallar dos cops en el gol de l´empat. Primer es va quedar a mitja sortida en la gran centrada de Bale amb la dreta i després es va empassar el cop de cap fluix de Benzema.

Amb el gol en contra, l´Atlètic va sortir de la cova i aquest fet va ser aprofitat per l´equip de Lopetegui per contraatacar. Asensio va estar a punt de fer el segon amb un xut parabòlic que va anar a fora i Bale també va disparar amb perill abans del descans.

A la represa, el partit semblava aturat fins que Juanfran va cometre un penal absurd en refusar amb el braç una centrada. Ramos va superar Oblak i va avançar els seus. El Madrid, però, estava cansat i va perdre Casemiro per lesió. A més, Marcelo va errar en intentar salvar un fora de banda i va permetre Juanfran i Correa, que havia rellevat un fluix Griezmann, combinar per servir el gol a Diego Costa i dur el duel a la pròrroga.

En el temps suplementari no hi va haver color. En sis minuts, l´Atlètic va sentenciar, primer amb una gran volea de Saúl a centrada de Thomas i després en una rematada de Koke a passada del mateix Saúl. El cop va ser massa dur de superar per a un Madrid esgotat que deixa escapar el primer títol de l´era post-Cristiano.