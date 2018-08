Núria Marquès suma una medalla de bronze a la collita dels europeus

La nedadora de Castellví de Rosanes Núria Marquès va afegir una medalla de bronze a la plata obtinguda dimarts, en la segona de les vuit proves que nedarà als europeus paralímpics que s'estan disputant a Dublín. Si el primer dia va quedar segona en els 100 metres lliures, aquest cop va acabar tercera en els 100 papallona, en què va tenir les mateixes rivals que el dia anterior. Va tornar a caure contra l'egarenca Sarai Gascón, que es va embutxacar el seu segon or consecutiu, i aquest cop també va cedir davant de la britànica Toni Shaw, que es va endur la plata. Marquès va guanyar la medalla del mateix color que en l'últim Mundial i va baixar un graó respecte del darrer europeu.

Aquest cop, Marquès va sortir més forta que el primer dia, en què va haver de remuntar i no hi va ser a temps. Va passar els primers cinquanta metres de la cursa a només dues centèsimes de la britànica Shaw, que va ser qui va marcar el ritme en la part inicial. La distància, però, sobre Gascón era molt curta, només de quatre centèsimes, i la vallesana ho va aprofitar en el llarg de tornada. Va guanyar la prova amb un temps d'1.08.24 minuts, amb 94 centèsimés sobre Shaw i més de dos segons respecte de Marquès, que va acabar amb 1.10.40. Un dels principals problemes de la jove nedadora de 19 anys del Baix Nord aquests dies pot ser el cansament que acumuli, que haurà de saber gestionar per tal que els resultats no se'n ressentin els propers dies.

Avui, per exemple, torna a nedar 100 metres, però aquest cop d'esquena, un estil en què ja no tindrà les mateixes adversàries i en què va aconseguir l'or al dar-rer europeu i al darrer Mundial, i la plata paralímpica. Pot ser una bona oportunitat per estrenar el seu balanç de títols.



Quatre medalles espanyoles més

La resta de la jornada no va ser tan lluïda per a la natació espanyola, que no va arribar a les nou medalles de dimarts. A part de les aconseguides per les catalanes Gascón i Marquès, Toni Ponce també va guanyar el seu tercer metall, en aquest cas en els 100 metres braça de la categoria SB5, en què va obtenir la victòria i el seu segon or individual. La resta de medalles van ser bronzes. Sergio Martos va ser tercer en els 50 metres lliures S8, Eva Coronada, el mateix en els 100 esquena S14, i Ariadna Edo, igual en els 200 estils SM13.