Paula Fernández i l'equip estatal sub-20 es juguen poder arribar a les semifinals

La selecció espanyola femenina sub-20 de futbol, amb la santfruitosenca del Màlaga Paula Fernández a les seves files, disputa avui contra Nigèria, a partir de les 16 hores (Gol), els quarts de final del Mundial sub-20. El partit es disputarà a Concarneau, a la Bretanya, regió francesa que acull tot el campionat. Les espanyoles arriben al partit davant de les africanes després de superar com a primeres un grup terrible, amb dues potències com el Japó i els Estats Units, amb triomf sobre les asiàtiques i empat que deixava fora les americanes. Fernández només hi va jugar deu minuts, en la victòria per 1-0 sobre el Japó. El rival d'avui, Nigèria, va entrar als quarts amb un gol quan passaven cinc minuts de l'hora contra la Xina.

Avui, a les 19.30 hores, també es juga el França-Corea del Nord, del qual pot sortir l'hipotètic rival de les espanyoles en les semfinals del campionat del món.