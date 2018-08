El Sevilla goleja el Zalgiris i serà a la darrera fase d'accés a la Lliga Europa

El Sevilla no va tenir contemplacions davant el Zalgiris lituà (0-5) per aconseguir l'accés a la darrera fase de classificació per a la Lliga Europa. Una fase que, per cert, jugarà contra el Sigma Olomouc txec.

Des del primer minut, l'equip de Pablo Machín va estar ben posicionat sobre el terreny de joc, exercint una pressió alta, amb profunditat i verticalitat. A Pablo Sarabia li va valer un minut i mig per encarrilar l'eliminatòria. Sarabia va ser autor de dos gols, com també ho va ser Nolito. El cinquè va ser obra de Guilherme Arana.

Amb els deures fets, Machín va aprofitar per fer proves i donar descans als jugadors més importants, pensant ja en el debut a la lliga. El partit d'anada del Sevilla serà el pròxim dijous, dia que l'equip sevillista visitarà el camp del Sigma Olomuc.