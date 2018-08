El títol estatal júnior de Banyoles, el gran èxit d'aquesta temporada

? Ja de cadet, el 2016, Guillem Montiel va aconseguir bons resultats, dels quals destaquen el tercer lloc en el campionat d'Espanya d'Águilas i la segona plaça en l'estatal d'aquatló (cór-rer, nedar i córrer). Aquest mateix any, va formar part de la selecció catalana en el campionat d'Espanya per autonomies, on va acabar tercer. També va participar a la Copa d'Europa, a Altafulla, on va ser setzè. L'any següent, el 2017, ja en categoria júnior, va ser segon a l'estatal d'aquatló i cinquè en el de triatló de Banyoles. I enguany és quan ha recuperat les bones sensacions, en guanyar el campionat d'Espanya i classificar-se segon en la modalitat d'aquatló, ambdos casos a Banyoles.