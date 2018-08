L'Igualada Rigat posa en marxa la pretemporada

L'Igualada Rigat va completar ahir el primer entrenament de la pretemporada 2018-19. El primer equip arlequinat es va entrenar amb gairebé tots els efectius. L'única absència va ser la de Met Molas, que es reincorporarà dilluns. Van completar l'entrenament el tercer porter Carles Ferrer i els juvenils Marc Dalmases, Oriol Llorens i Marc Carol, que van ser campions d'Espanya en categoria infantil.

L'equip arlequinat manté el bloc de l'any passat, amb pocs canvis a la plantilla. Destaca, però, el retorn de Ton Baliu, l'única alta de l'Igualada Rigat en aquest mercat de fitxatges. Després de dos anys al Porto, Baliu ha tornat a les files de l'equip igualadí, amb qui té contracte fins al juny del 2020. En el capítol de les baixes, l'Igualada va cedir Gerard Miquel al Club Esportiu Vendrell per una temporada i Oriol Prat al Capellades de Nacional Catalana amb l'objectiu que els dos joves guanyin minuts sobre la pista.

El conjunt igualadí quedarà format per Elagi Deitg i Manel del Valle com a porters, i Ton Baliu, Sergi Pla, Oriol Vives, Jaume Met Molas, Jordi Méndez, César Tety Vives i Roger Bars com a jugadors de pista. La vuitena plaça l'ocuparà un júnior o juvenil, aquells que amb el seu treball i esforç es guanyin la confiança de l'equip tècnic. L'equip seguirà a les ordres de l'entrenador Ferran López, que comença la seva quarta temporada al club. L'equip tècnic el completen Carles Piernas, que es manté com a segon entrenador, Martí Compte, que continuarà ocupant la plaça de fisioterapeuta, i Pablo Fernández, que s'incorpora aquest any com a preparador físic després que la baixa de Mònica Sala per motius personals i laborals.

L'Igualada Rigat té tres partits amistosos confirmats per a aquesta temporada, tots pertanyents a la Lliga Catalana. Els arlequinats són al grup D amb el Lleida Llista, l'Alcoi i el Calafell. Els homes de Ferran López jugaran el primer partit a Les Comes contra el Calafell el 25 d'agost a les 20 h. El dia 28 es desplaçaran al Pavelló Onze de Setembre per enfrontar-se als llistats (21 h). La fase de grups acabarà el dia 1 de setembre a la pista de l'Alcoi (20 h). En funció dels resultats, els dos primers de grup accediran als quarts de final, que es disputaran a Les Comes els dies 3 i 4 de setembre. En cas de passar, l'Igualada jugaria el dia 3 de setembre un dels dos partits. Els semifinalistes disputaran la final a 4 els dies 10 i 11 de setembre, també a Les Comes.