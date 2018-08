Navarro es retira i s'integra a l'equip tècnic del Barça

El Barça Lassa va anunciar ahir que el fins ara jugador Juan Carlos Navarro s'integrarà la propera temporada a l'estructura del club i que, per tant, posa punt final a vint anys d'una llarga i exitosa car-rera, tant amb els blaugrana com amb la selecció, a part d'haver estat un any als Memphis Grizzlies de l'NBA. El club barcelonista simplement va explicar que el mateix Navarro farà una roda de premsa properament per aclarir quina serà la seva funció.

Durant tota la jornada d'ahir hi va haver, sobretot a través de les xarxes socials, missatges de reconeixement per la trajectòria de Navarro, considerat per molts el millor jugador espanyols de la història, fins i tot davant dels germans Gasol. Fa un any, el Barça va anunciar la seva renovació per als deu anys següents amb la intenció d'analitzar la seva situació cada estiu i decidir en quin moment faria el salt als despatxos.

Finalment, el capità, molt llastat per les lesions i tocat per dues temporades nefastes de la secció de bàsquet del Barça, mínimament atenuades per la Copa del Rei guanyada el febrer passat, ha decidit tancar la seva carrera. La renovació que està duent a terme la direcció esportiva a la plantilla també l'han empès a acabar prenent aquesta decisió.



Dues dècades d'èxits

Navarro ha estat l'exponent, amb els seus 1,92 metres d'alçada, del talent pur i ideòleg d'un tir, la bomba, que ha estat el seu malnom durant tot aquest temps.

En la seva carrera al Barça ha guanyat dues Eurolligues, vuit lligues ACB i set Copes del Rei, entre altres títols, a part de disputar un total de 1.139 partits i anotar 13.609 punts. A més, en el seu any amb els Grizzlies va batre el rècord històric de triples del moment anotats per un nouvingut.

Pel que fa a la selecció, el seu botí és de deu medalles. Tres d'elles són d'or (al Mundial del 2006 i els Eurobaskets del 2009 i del 2011; quatre plates, en els Jocs Olímpics del 2008 i del 2012 i els Eurobaskets del 2003 i del 2007; i tres bronzes, als Jocs Olímpics del 2016 i els de l'Eurobasket del 2001 i del 2017, el seu últim gran torneig de seleccions). Ara, des dels despatxos, intentarà expandir el seu coneixement per ajudar a ressuscitar la secció.