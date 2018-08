Un renovat Barça inicia la defensa del títol de lliga

El Barça comença avui (22.15h), la defensa del títol de lliga, rebent al Camp Nou l'Alabès, en un partit en què els homes de Valverde podran demostrar les seves noves virtuts davant l'afició.

L'equip blaugrana s'estrena a la lliga amb quatre cares noves i amb el cartell de gran favorit. Tot i això, debuta contra l'últim equip que ha estat capaç de guanyar al Camp Nou en la lliga. «Suposem que serà un partit semblant al de la temporada passada. És un equip que generalment sol fer bons partits al Camp Nou, l'últim que ha guanyat aquí. Des que va arribar Abelardo, es manté fidel a un estil, que els ha donat molt èxit, i el que li hem vist en pretemporada va una mica per aquí», va argumentar Valverde.

L'extremeny sembla que apostarà aquesta temporada pel 4-3-3 com a sistema de capçalera, un dibuix en el qual Messi podria partir des de la dreta, i Coutinho reafirmar-se com el punta esquerre d'un trident en què Luis Suárez ha de seguir sent la referència com a davanter centre. Amb les baixes per lesió dels migcampistes Denis Suárez i Carles Aleñá, caldrà veure si els nous pugen el nivell des de la banqueta o poden fer-ho des de l'inici.

Per part de l'Alabès, Abelardo no podrà comptar amb Adrián Diéguez, sancionat de la temporada passada, ni amb Rodrigo Ely, lesionat de llarga durada per una intervenció al genoll, igual que Tomás Pina.

Tampoc viatjaran Carlos Vigaray, ni John Guidetti, però podran estar disponibles, Rubén Duarte, Guillermo Maripán i Ibai Gómez.